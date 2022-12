A kormány meg kívánja hosszabbítani az élelmiszerár-stopot – értesült a Portfolio.

A lap forrásai szerint a legutóbbi kormányülésen már tárgyalták is a kérdést, az élelmiszerárak befagyasztása pedig nagy támogatottságot élvez kormányzati körökben.

Az árstop jelenleg december végéig van érvényben, ám a kormány azzal kedveskedne a fogyasztóknak, hogy húsvétig fenntartja.

Az újság információi szerint mindemellett a kormányzat nagyobb büntetéseket és szigorúbb ellenőrzéseket is kilátásba fog helyezni, ugyanis egyre kevésbé tetszik a kabinetnek, hogy egyre drasztikusabb az élelmiszerhiány az árstopos termékek körében.

Pokol, ami van a boltokban, mert már most nagyon spájzolnak az emberek. De a tehén nem fog több tejet adni, mint amennyit eddig adott. A csirkének sem lesz négy melle

- így fogalmazott az egyik informátor.

Kérdés, hogy a beszállítók mit lépnek, vagyis az importőrök, mert bár most rosszabb áron tudják értékesíteni az árstopos termékeket, mint más országokban, most kínálkozik alkalmuk a piacszerzésre.

Akad olyan vélemény is, miszerint nem világos, miért tartják fent még most is az árstopot, hiszen a boltok most is szétosztják a veszteséget más termékekre, és amikor majd vége lesz az árbefagyasztásnak, akkor hatalmasat fog nőni az addig árstopos termékek ára is.