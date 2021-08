A vásárlók az elmúlt hónapokban mindent bedobtak a bevásárlókosarukba az élelmiszeres boltokban, ami kellett. Az élelmiszervásárlások jócskán túl is lépték a járvány előtt szintet a hazahordott árumennyiségben nézve. A drágulás azonban alaposan megtépázta a pénztárcákat minden fronton és úgy tűnik, hogy a több áruterületen még mindig mínuszban vergődő iparcikkes boltok látják kárát az élelmiszeres vásárlások bővülésének.

2021-ről eddig a havi statisztikák alapján azt lehet tudni az élelmiszeres boltokban történtekről, hogy január-május hónapokban nagyjából annyit vásároltak, mint egy évvel korábban, az öt hónapot átfogó mutató 0,4 százalékkal lebeg a nullás vonal felett - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A február mutat méretesebb, 3,5 százalékos visszaesést, de egy évvel korábban 2019-ben, amihez hasonlítunk, 10 százalék felett billegett a mérleg.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Jól járnak a gyerekek a Tesco és az Aldi lépésével

Egyébként pedig a koronavírus járvány sújtotta 2020-as esztendőben a nagy spájzolások nyomán, majd a korlátozások miatt azért nyomás alatt mozgó élelmiszeres piacon végül az éves mérleg 2,9 százalékos bővülést mutatott volumenben. Volt már ilyen előtte is, például 2016-ban és 2017-ben is, a "micsoda száguldás" időszakában is, hiszen az élelmiszer vásárlások a boltos világ átlagánál kisebb ütemben növekedtek.

Idén azonban úgy tűnik, az élelmiszeres piacok jobban húzzák felfelé a boltos világ mérlegét. A friss heti monitoros statisztika most azt jelzi, hogy 2021 júniusában és júliusában 19 százalékkal több pénzt hagytak az élelmiszeres boltok pénztáraiban, mint 2019-ben (tehát a járvány előtt). Ez első pillantásra brutális ugrásnak tűnik, de az élelmiszeres piac mennyiségben (volumenben, kilóban, literben, darabban) számolt ugrás mértékét visszahúzza a drágulás. És ráadásul a boltos árstatisztika eltér az inflációs mutatótól, annál nagyobb.

A heti minitoros statisztika alapján a kasszaadatok könnyen kiszámíthatók, hiszen a megugrás üteme ismert, csak éppen 2019-hez kell méricskélni. Az élelmiszeres boltok drágulásában a májusi mértékkel számoltunk, ami akkor 5,6 százalék volt. Így az kerekedik ki, hogy 2021 júniusában ugyan nagyot, 10 százalék feletti ütemben ugrott mennyiségben az élelmiszeres boltok piaca, viszont júliusban ez 5-6 százalék volt.

A járvány előtti 2019-es szinthez képest volumenben számolva májusban 4,6 júniusban 9,5, júliusban pedig 8,8 százalék lehetett a bővülés az élelmiszeres boltokban. De ez a statisztika még változhat, hiszen az adatok egy további része csak később lát napvilágot.