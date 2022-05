Több olyan iparág, amely az elmúlt években extrapofitra tett szert, arra számíthat, hogy a többletnyereségét az államhoz kell irányítani a rezsicsökkentés és a honvédelem megtámogatása érdekben - jelentette be a héten Orbán Viktor miniszterelnök.

Jelenleg még nem ismertek a részleteket, csak az, hogy mely iparágak érintetek.

Több nagy szektor erős képviselője befizető lesz:

bankok,



biztosítók,



nagy kereskedelmi láncok,

energiaipari és kereskedő cégek,

telekommunikációs vállalatok.

légitársaságok.

Szinte a műfaj se ugyanaz

Az általunk megkérdezett elemzők drasztikusan máshogy látják a szükségességét a miniszterelnök által bejelentett intézkedéseknek.

Akut szüksége van a költségvetésnek a többletbevételre, gyorsbecslés alapján akár 1000 milliárd forintos lyuk tátong a költségvetésben, a különadók bejelentése ennek elismerése – mondta kérdésünkre Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza.

Trippon szerint jelentős többletbevételek nélkül elérhetetlenek a megfogalmazott kormányzati célok, a lépés abból szempontból beleillik az eddigi intézkedések körébe, hogy nem akar a kormány közvetlen, a családokat érintő adóintézkedéseket hozni, ezért találta meg most az egyes profitabilis gazdasági ágazatokat.

Ezzel szemben Suppan Gergely a Magyar Bankholding szakértője szerint a különadókra egyáltalán nem azért van szükség, mert bármilyen probléma lenne a költségvetési egyensúllyal. A kitűzött 4,9 százalékos hiánycél idén könnyen tartható, sőt, a fogyasztásból képződő adóbevételek már bőven túlteljesítik a tavalyi szintet.

Amiért szükség van a különadóra, az a rezsiárak fenntartása, lévén ott akkora az elszállás mértéke. Ugyan jelentősen emelkedett az életszínvonal, és ennek megfelelően elbírna a rendszer egy 20-30 százalékos emelést, viszont a piaci ár ennél sokkal jobban megugrott, kormányzati támogatás nélkül itthon nagyon sokan nem tudnák viselni ezt a költségszínvonalat, ehhez pedig kell a kormányzatnak is a többletforrás.

Az MKB szerint jogos

Jogos elvárás az államtól, hogy a bankok járuljanak hozzá extraprofitjukból a költségvetéshez – mondta kérdésünkre Martzy Antal, a Magyar Bankholding és az MKB pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

Ugyan mikor rákérdeztünk még nem lehetett ismerni a különadózás részleteit, Martzy szerint nem csak a közvetlen adóbevételre, hanem az ezzel járó lehetőségekre, gazdaságélénkítési programokra is gondolni kell. Ezekre most szükség is van, az MKB illetékese szerint bankja ennek megfelelően be fogja zokszó nélkül fizetni a többletterhet.