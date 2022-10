A Miniszterelnökségen drasztikus takarékossági intézkedéseket vezettek be az év utolsó három hónapjára - írja a 24.hu. A vezetők között szétküldött levél szerint az év hátra levő részében nem vehetnek fel új munkatársakat, külsős szakértőkkel, tanácsadókkal sem lehet új szerződéseket kötni.

A dolgozóknak le kell mondaniuk a számítógépek, programok és egyéb informatikai eszközök cseréjéről, fejlesztéséről, és emellett vissza kell fogniuk az információs kampányokat, publikációkat.

Felszólították az államtitkárokat és a helyettes államtitkárokat, hogy a repi keretüknek csak a felét használják fel. Csökkentik az értekezleteken a munkatársak számára kitett pogácsák, kávék, üdítők mennyiségét is. Csapatépítő jellegű rendezvények szervezését egyáltalán nem támogatják, és azt javasolják, hogy az egyéb tárgykörű rendezvényekből is csak a legszükségesebbeket tartsák meg.

Nincs külföldi utazás



Nagyobb küldöttséggel nem lehet külföldi utakra menni. Ha muszáj, akkor is csak egy-két fő utazhat, ám nekik is tartaniuk kell magukat a maximális takarékosság elvéhez. A belföldi utakat is korlátozták. A kiszivárogtatott hírrel kapcsolatban a hírportál sajtómunkásai megkeresték a Miniszterelnökséget, amely nem óhajtotta kommentálni az információt.