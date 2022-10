A magyarok harmada 81-90 éves koráig szeretné a gyertyákat elfújni a szülinapi tortáján, ha szabadon dönthetne arról, hogy hány éves koráig élhet. A megkérdezettek kevesebb, mint harmada legfeljebb a 80. születésnapjáig szeretne élni – derül ki a közvélemény-kutatásból, amelyet a Napi.hu megbízásából készített a Pulzus Kutató.

Az eredmények alapján a válaszadók ötöde viszont szívesen ünnepelné meg a századik születésnapját is. Extrém sokáig, akár 110 éves koráig csupán a magyarok 6 százaléka élne, ugyanakkor a szinte elérhetetlennek tűnő 120. szülinapján a teljes lakosság 17 százaléka szeretne pezsgőt bontani.

A tények pedig azt mutatják az Eurostat (az EU statisztikai hivatala) áprilisban publikált adatai szerint, hogy Magyarországon a születéskor várható élettartam az 1980-ban regisztrált 69,1 évről 2020-ra 75,7 évre emelkedett, viszont a koronavírus-járványt megelőző évben, 2019-ben már elérte a 76,5 évet is.

Régióvezetők vagyunk halálozásban



Az elmúlt húsz év mindegyikében Magyarországon haltak meg a legtöbben népességarányosan a régióban lévő országok közül - írja a G7. Bár két évtizedes időtávon általánosságban Magyarországon is javultak a kilátások a hosszabb életre, a nők így is nálunk élik meg a legkisebb eséllyel a 65 éves kort, és a férfiak esetében is csak Romániát előzzük meg. Rengetegen küzdenek itthon valamilyen krónikus betegséggel, és ez nagyon sok ember halálához vezet.

Magyarországon évente 130 ezren vesztik életüket.

A szív-és érrendszeri betegségek az összes haláleset mintegy 50 százalékáért tehető felelőssé, a daganatos betegségek pedig a halálokok negyedét okozzák. De nagyon sokan halnak meg légzőszervi és emésztőrendszeri betegségekben vagy éppen cukorbetegség miatt is. Pedig e betegségek nagy része gyógyítható lenne, ha időben felfedeznék, ehhez pedig arra lenne szükség, hogy a magyarok járjanak szűrővizsgálatokra.

A férfiak mertek nagyot álmodni

A Pulzus kutatása szerint a nők harmada szeretne 80 éves koráig élni, másik harmada pedig 81-90 éves kort is megélné. Az eredmények alapján 110 gyertyát a nők 7 százaléka, a férfiak 5 százaléka szeretne elfújni a tortáján, viszont a férfiak mernek nagyot álmodni, és minden ötödik férfi szeretne több mint 120 éves koráig is élni.

A rejtett betegségek kiszűrhetők

Nehéz lesz elérni a 120 éves kort, amiről a férfiak álmodnak, ha a magyarok fele négy éve nem járt orvosi szűrővizsgálaton - ez derül ki az Allianz Hungária online nem reprezentatív kutatásából. Csupán a válaszadók 51,4 százaléka volt valamilyen szélesebb körben ismert specifikus vizsgálaton az elmúlt három évben. Ugyanannyian vannak azok, akik csak panasz esetén járnak célzott vizsgálatokra mint azok, akik rendszeresen (36 százalék). Legtöbben szemészeti (94 százalék), ultrahang (89 százalék), nőgyógyászati és urológiai (80 százalék) vizsgálatokon vettek már részt életükben - írja a kutatás.

A fiatalok szeretnének extrém idős kort megélni

Érdekesség, hogy a fiatalabb generáció (vagyis a 18-39 évesek) nem szeretnének olyan sokáig élni, mint a középkorúak (a 40-59 éves korcsoport). A fiatalok negyed válaszolta azt ugyanis, hogy maximum a 80. szülinapjáig szeretne élni, és minden harmadik középkorú is ezt mondta.

A hatvanévesek vagy annál idősebbek 36 százaléka viszont szívesen élne akár 90 éves koráig is. Az egy évszázados buliját pedig többségében a negyven év alattiak szeretnék megünnepelni. 120 éves koráig is utóbbi korcsoport ötöde szeretne élni. A hatvanéveseknek pedig mindössze tizede szeretne 120 évesen is élni, a középkorúaknak pedig a 18 százaléka.

A diplomások tovább szeretnének nyugdíjasként élni

Az alap- és középfokú végzettségűek harmada szeretné megélni maximum a 80-dik születésnapját. A diplomásoknak pedig a 15 százaléka szeretné, ha maximum nyolcan évig élne.

Ugyanakkor a Pulzus kutatása szerint 80 évnél is tovább inkább a diplomások szeretnének élni. Több mint 120 évig pedig a felsőfokú végzettséggel rendelkezők több mint ötöde élne.

Pulzus megkérdezte a Budapesten, a megyeszékhelyen, a városban és a községben élőket is, hogy ha választhatnának meddig szeretnének élni. A fővárosban és a megyeszékhelyen élők harmada 81-90 éves koráig ünnepelné meg a szülinapját, a községben élőknek viszont csak a negyede élne ugyanennyi ideig.

A budapestiek negyede a 120 éves korra is igent mondana. A megyeszékhelyen lakók csupán 14 százaléka szavazna az extra hosszú életre. A községben élőknek pedig csak az ötöde élne 120 éves koránál is tovább.