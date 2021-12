Magyarország 9,5 milliót igényelt az uniós beszerzés keretében az omikron koronavírus-változat ellen kifejlesztendő Biontech-Pfizer-oltóanyagból, amire részben azért lehet szükség, mert ha a harmadik oltások száma az első-másodikét közelítené, akkor az eddigi vakcinapreferenciák alapján elfogyna itthon a Pfizer oltóanyaga - írja a G7.

Ettől főleg akkor kell tartania a kormánynak, ha az omikron miatt elkezd kialakulni egy ötödik járványhullám Magyarországon. Korábban ugyanis megfigyelhető volt, hogy mindig a járványok felszálló ágában ugrik meg az oltási hajlandóság. Ráadásul minden külföldi adat arra mutat, hogy az omikron ellen különösen fontosak az emlékeztető/harmadik oltások.

Mivel felnőtteknek való Pfizerből már csak körülbelül 2,3 millió adag van idehaza, míg harmadik oltást hárommillióan is beadathatnának maguknak, nagy roham esetén már a választások előtt is kimerülhetne a készlet. Más kérdés, hogy csak az év második felében kezd el érkezni a 9,5 milliós kontingens. Így ha tényleg egy új oltakozási fellendülés alakulna ki, akkor az utóbbi hónapokhoz képest egy ideig nagyobb szerepet kellene adni más vakcináknak is.