Pakisztán leállította a mobilalkalmazásokon, köztük az online videojátékokon keresztül történő vásárlások kifizetését, ami az ország devizatartalékainak kimerülése miatt kialakult válság jele – számolt be a Bloomberg.

A dél-ázsiai ország gazdaságára többféle nyomás nehezedik, többek között a dollárhiány és a hitelminősítők további leminősítései. Az ország devizatartaléka körülbelül egyhavi importot fedez, ami kevesebb, mint a referenciaérték.

Pakisztán korlátozza a tengerentúli fizetéseket és az importot, hogy kezelje az amerikai valuta hiányát. Az autógyárak, köztük a Honda Motor Co. és a Toyota Motor Co. helyi egységei idén többször is hetekre leállították a termelést, mert nem tudtak pótalkatrészeket importálni.