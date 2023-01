A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el a budapesti Eötvös József Gimnáziumban történt eset miatt – tudta meg az Index.

Szerdán derült ki, hogy az egyik legelitebbnek számító fővárosi gimnáziumban egy hangfelvétel tanúsága szerint a középiskola igazgatója és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője a túljelentkezés ellenére is fenntart iskolai olyan helyeket, ahova sikertelen felvételi esetén, okosban is be lehet juttatni a gyereket.

A Metropol birtokába jutott felvételen állítólag egy olyan édesapa beszélget a középiskola alapítványának elnökével, akinek a gyereke elbukott az írásbeli vizsgán, és szeretné, ha kenőpénzért cserébe a gyereke mégis bejutna az elitgimnáziumba. A hangfelvétel nagy kérdése az volt, hogy a félmilliós vesztegetési pénz elég volt-e, vagy további összegre van szükség.

Szó szerint ez hangzik el a felvételen: - Kettő nap alatt a kért összeget teljesítettük. Én azt kérdezem, hogy a fél millió forint volt kevés?

- Nem, nem, nem.

- Van nálam, meg tudjuk oldani ezzel nekünk semmi problémánk nincs.

Az ATV-nek nyilatkozott egy olyan valaki, aki személyesen ismeri a hangfelvételen hallható apát. Azt mondja, a szülő egy ismerőse által került kapcsolatba a szervezet elnökével.

Úgy hívta ezeket az ügyeket, hogy white card, tehát Hófehér kártyát kap a gyerek, ez többször elhangzik egyébként.

– mondta a lapnak Menyhért Mészáros László újságíró, egykori eötvösös diák, aki az atv.hu-nak azt állította, hogy jól ismeri a felvétel körülményeit.

Azt is hozzátette, hogy az apa 2020 februárjában, önvédelemből, egy belvárosi kávézóban készítette a felvételt, mert a megállapodással ellentétben, a pénzt nem a felvételi után, hanem – az iskolaigazgató lányának lakásfelújítása miatt – hónapokkal előbb oda kellett adnia. Aztán később állítólag újabb összeget kértek tőle.

A teljes felvétel Menyhért Mészáros László szerint 35 perces, és a napokban kiderült az is, hogy a gyereket ért iskolai atrocitások miatt került nyilvánosságra.

Ez egy nagyon jó eszű, okos gyerek, és hát úgy fogalmazott, hogy szenvedett ott. (...) Emiatt hozta ki ezt a történetet most a napvilágra.

Azt is mondta, hogy még két ismert emberről tud, aki fizetett azért, hogy az Eötvösbe járhassanak a gyerekei.

A híradó utolérte az iskola igazgatóját, ám ő egyelőre nem kívánt nyilatkozni. Keresték a iskolához tartozó Reáltanoda Alapítvány elnökét, de nem érték el.

A korrupciógyanús ügyben az ATV szerint november óta nyomoz a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség is, de a büntetőeljárás eredményessége miatt tájékoztatást nem adtak.