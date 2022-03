A következő, demokratikus kormány arra fog törekedni, hogy válságállóvá tegye a társadalmat. Kunhalmi Ágnes döntő fontosságúnak nevezte, hogy bizonyos szektorokban béremelés legyen. Ezt tervezik a pedagógusoknál, legalább 50 százalék erejéig. Az egészségügyben is emelni kell a szakdolgozók bérét, hogy ne hagyják el a pályát. „Az állami egészségügynek a színvonalát fogjuk emelni.”

A rendőröknek is tisztességes bér, tisztességes életpályamodell kell, mert nagyon kevesen akarnak rendőrnek menni – folytatta a szocialista politikus. A negyedik, béremelés szempontjából kiemelten kezelendő területként pedig a szociális ágazatot jelölte meg - olvasható az Egységben Magyarországért közleményében.

Szerinte az Európai Uniótól azok a források, amelyek az egészségügy fejlesztését, vagy éppen a panelprogramot hivatottak szolgálni, csak akkor fognak megérkezni, ha az EU garanciát lát arra, hogy ezeket a forrásokat nem lopják el.

Az MSZP társelnöke szerint Orbán Viktor „hiába állítja be önmagát békegalambnak, maximum egy kakas, abból is leginkább a szélkakasra hasonlít”. A NATO az, amely garantálja Magyarország békéjét és biztonságát – emelte ki az MSZP társelnöke, és arra kérte a magyar társadalmat, védje meg mind európai uniós, mind a NATO-tagságunkat, mert „ez is tétje a következő választásnak”.

Kunhalmi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter egy lakossági fórumon elszólta magát: elmondta, hogy pénzügyi kiigazításokra, költségvetési kiigazításokra lesz szükség a választások után. Az elmúlt évtizedekben azt tapasztaltuk, hogy ha egy pénzügyminiszter azt mondja, költségvetési kiigazításra van szükség, akkor az bizony magyarul azt jelenti, hogy megszorítások lesznek. Ezt titkolja a Fidesz, erre készül – mondta a szocialista politikus.