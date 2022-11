Fél háromtól a Karmelita kolostorban áll kamerák elé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Navracsics Tibor uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Várhatóan újabb fontos bejelentésekre lehet számítani.

Korábban az Európai Bizottság elfogadta a magyar helyreállítási programot, valószínűleg ez kerül majd a középpontba.

14:39 Navracsics Tibor: Nem okozott meglepetést

Nagy előrelépés, hogy elfogadták a magyar helyreállítási tervet. Meglett a kormány munkájának gyümölcse, amelyet az Európai Unió is elfogadott. Bízunk benne, hogy ez megnyitja a tárgyalások lehetőségét a kohéziós pénzekkel kapcsolatban is.

Ami a felfüggesztést illet, nem újdonság. Ez ugyanaz, ami szeptember közepén volt. Ugyanolyan alaposan fogjuk teljesíteni a vállalásainkat, ahogyan az eddigiekkel kapcsolatban is. Remélhetőleg 2023-ban száz százalékosan hozzáférhetünk a forrásokhoz.

14:44 Navracsics Tibor: Nem akarunk mismásolni

Kérdésekre válaszolva Navracsics elmondta, nem akarnak mismásolni, minden vállalást teljesíteni fognak.

"Az Európai Bizottság bölcsességén múlik a pénzek beérkezése" - vélekedett.

14:46 Gulyás Gergely: A Bizottság gondolta meg magát

Az összes tagálam közül a magyar az első helyen áll, ez a legjobb minősítésű. Az Európai Parlament magyar ellenzéki képviselői is arra szavaztak, hogy ne kapja meg Magyarország a helyreállítási pénzeket. Ezzel pedig a pedagógusok béremelését lehetetlenítették el.

14:50 Gulyás szerint a magyar költségvetés stabil

Változatlan prioritás a rezsicsökkentés fenntartása. Szerinte a magyar költségvetés és a magyar gazdaság stabil.

14:52 Navracsics: Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Bizottsággal

Ha év végéig megvan a két megállapodás, akkor sikeresnek tekintem az erre irányuló erőfeszítéseinket. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Bizottsággal, hogy elkerüljük a félreértéseket. A tárgyalások sikeresek lesznek - vélekedett.

"Ha ez azért nem sikerül, mert részegen megyek el egy tárgyalásra, és halálra sértegetem őket, akkor meglátjuk, hogyan alakul a jövőm. Ez azonban nem valószínű" - fogalmazott.

14:55 Gulyás: Változatlan a kormány álláspontja

Mindenféle tiltakozásra van lehetőség a törvény keretein belül, így a tanároknak is - mondta a tanártüntetésekkel kapcsolatban.

15:00 Minden tervezett forrás be fog érkezni

"Azzal számolunk, hogy minden tervezett forrás be fog érkezni" - mondta Gulyás. Szerinte, ahogy idén is, úgy jövőre is fenn tudják tartani a rezsicsökkentést. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a nagyobb haszonra szert tevő iparágak hozzájáruljanak a közteherviseléshez.

15:01 A terhes anyák AIDS-szűrése

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, szerinte nincs akadálya annak, hogy bevezessék a terhes anyák AIDS-szűrését, az egészségügyi szaktárca megvizsgálja, ha jön erre felvetés.

15:03 Navracsics: Ha rajtam múlik, biztos

Az EB-nek is érdeke az, hogy elkerülje az indokoltság nélküli forrásvesztést bármely tagállamnál. "Ha rajtam múlik, biztosan lesz megállapodás" - mondta.

15:05 Gulyás: Csak a Bizottságtól függ a pedagógus-béremelés

Csak az EB döntésétől függ a pedagógusok béremelése - jelentette ki Gulyás Gergely. Szerinte abban az esetben, ha a Bizottság pozitívan dönt, semmi akadálya nincs a januári 20 százalékos béremelésének.

15:07 Gulyás: A mai ülésen foglalkozik a nyugdíjasokkal a kormány

15:10 Gulyás: Az EP-ben a szerződéseknek semmi jelentősége nincs

"A magyar baloldal képviselői hergelik az EP többségét hazánk ellen. Ennek tudható be az ott tapasztalható magyargyűlölet" - jelentette ki Gulyás Gergely.

15:13 December 12-én dönthetnek

Az ECOFIN-nek két ülése is lesz decemberben, az egyik 6-án, a másik 12-én. Valószínűleg az utóbbin lesz napirenden a magyar kondicionalitási eljárás.

15:15 Navracsics: A Bizottság kérte, hogy ne hozzuk nyilvánosságra

Navracsics Tibor elmondta, hogy a nemzeti tervet azért nem hozták még nyilvánosságra, mert a Bizottság kérte, hogy a tárgyalások befejezéséig ne tegyék.

15:20 Gulyás: Aláírásra kész a partnerségi megállapodás

"Abban is különbözünk az európai politikai elittől, hogy igyekszünk nyíltan és őszintén kommunikálni. Eddig is azt feltételeztük, hogy jó esetben a helyreállítási tervben meg tudunk állapodni és aláírjuk az operatív programokról szóló megállapodást" - vélekedett.

A kondicionalitási eljárás Damoklész kardjaként lebeg még Magyarország felett - tette hozzá Gulyás Gergely. Ugyanakkor hozzátette, hogy aláírásra kész a partnerségi megállapodás.

15:25 Ami még hátra van

Navracsics Tibor elmondta: ha tényleg száz méteres a táv, 90 méternél tartunk. Elmondta, még hátra van néhány intézkedés, ide tartozik az antikorrupciós munkacsoport létrehozása, a korrupcióellenes és csalásellenes stratégia megújítása és az igazságszolgáltatási módosítások.

15:30 Benzinársapka

Az ársapkák meghosszabbítása a kormányzati szándékot is fémjelzi. Kérdés, hogy meddig tudjuk biztosítani a az ország benzin- és gázolajellátását. Erre a Molnak kell választ adni - tette hozzá Gulyás Gergely.

"Ha a Mol erre képes, akkor nem kell változtatni, ha olyan körülmények állnak be, hogy nincs elegendő benzin és gázolaj akkor kell változtatni" - fogalmazott.

15:35 Gulyás: A forint mindenre érkezenyen reagál

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a forint mostanában mindenre érzékenyen reagál. Ez pedig a háborúra adott szankciós intézkedéseknek köszönhető - vélekedett. Ugyanis ez okozta az export és az import megváltozását, ez pedig nagy hatással van az árfolyamra - magyarázta.

15:40

Tartjuk magunkat ahhoz, hogy nem kötünk össze ügyleteket, és bízunk benne, hogy partnereink, az uniós tagállamok is így járnak el - mondta Navracsics Tibor. Hozzátette: "Ha jóváhagyják a forrásainkat, megkezdődhetnek a beruházások is. Van egy határidő is ehhez, feszített tempójú időszakra kell készülni".

15:41 Vége

Ez volt a szerdai Kormányinfó. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert és Navracsics Tibor uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős minisztert kérdezték az Európai Unió döntéséről.