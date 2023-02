Elon Musk amerikai milliárdos nemrég arról számolt be, hogy sikerült megmentenie a tavaly megvásárolt Twittert a csődtől. A közösségi oldalon írt bejegyzésében kiemelte, hogy emiatt rendkívül nehéz volt az elmúlt három hónapja. Ahhoz, hogy a Twitter megmeneküljön a csődtől, két másik óriásvállalatát – a Tesla és a Space Exploration Technologies, azaz a SpaceX – is be kellett vonnia az ügyletbe.

„Senkinek sem kívánom ezt a megpróbáltatást. A napi felhasználók száma és a Twitteren eltöltött idő ugyanakkor még mindig jelentős” – emelte ki egy másik bejegyzésében a milliárdos.

Musk tavaly tett 44 milliárd dolláros ajánlatot a Twitter megvásárlására és részvényenként 54,20 dollárért átvette a vállalat irányítását – idézte fel a Bloomberg. A felvásárlás óta Musk rendszeresen beszélt a nyilvánosság előtt a Twitter csődjének lehetőségéről. Ennek ellenére a platform teljesítette az első, 12,5 milliárd dolláros kamatfizetési kötelezettségét, ezzel megerősítve, hogy a Twitter elkerülheti a csődöt.