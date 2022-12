A vállalatvezető szerint sikerült kordában tartani a kiadásokat, így már nem tartanak rohamtempóban a csőd felé.

A podcastot követően Musk azt írta a mikroblogon, hogy a Twitter még nincs biztonságban, és "sok még a tennivaló". Elismerte, hogy mivel még új a platformon, kezdetben sokszor " mellényúlhat", de úgy vélte, idővel egyre kevesebb hibát fog elkövetni.

Musk október végén vette meg a Twittert 44 milliárd dollárért. Már novemberben, az alkalmazottaknak írt első e-mailjében bejelentette, hogy drasztikus változtatásokat hajt végre.

Twitter isn’t secure yet, just not in the fast lane to bankruptcy. Still much work to do.