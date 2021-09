Idén nyáron 202 400 adásvétel történt a magyarországi használtautó-piacon, ami a második legmagasabb érték ebben az időszakban. 2020 nyarán ugyan ennél is magasabb, közel 216 ezres forgalmat mértek június és augusztus között, de ez egyértelműen a koronavírus-járvány miatt bevezetett tavaszi lezárások során kiesett vásárlások pótlásának hatása volt - mutatta be a piaci folyamatokat Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Hozzátette: Az őszi hónapokra is kedvezőek az előjelek, így minden esély megvan rá, hogy megdől majd a 2019-ben beállított 808 ezres éves szintű csúcsérték is.”

A további hónapok aktivitását jelentősen segíti, hogy sok vásárló az új autók áremelkedése és az egyre súlyosabb chiphiány miatt jelentősen megnőtt szállítási határidők miatt most a használtautó-piacon keresi következő autóját. Többségüknek az sem szegi kedvét, hogy a megnövekvő kereslet miatt a használtautó-piacon is jelentős áremelkedés következett be: ennek mértéke egyes kategóriákban bőven meghaladta a 20 százalékot is az elmúlt egy év során.

A magyarországi használtautó-piacon idén is az alsó-középkategória modelljei szerepelnek az adásvételi lista élén: Opel Astrából közel 32 ezret, Ford Focusból 15 ezret írtak át, míg Volkswagen Golfból 14 ezer cserélt gazdát augusztus végéig. A kisautók közül a legnépszerűbb a lista második helyén szerelő Suzuki Swift közel 27 ezres darabszámmal.

Miközben a használtautó-piacon a 2021 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 534 400 személyautó mennyisége 3,5 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 516 600-as értéket, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 85 300 darab volt, ami 1,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábban mért 87 000-es értéktől.