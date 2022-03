Előre hozhatja a kormány a novemberben esedékes nyugdíjkorrekciót, a választások sikeréért ugyanis igyekszik az idősek kedvében járni. A pluszpénzt bőven indokolja a 8,3 százalékos infláció, és az ezzel szemben álló 5 százalékos emelés. Juhász László nyugdíjszakértő szerint minden pénznek örülni kell, de jó tudni, hogy ha a kormány visszaállította volna a svájci indexálást, az idősek jobban élnének. Havi 40 ezer forinttal lenne több az átlagnyugdíj összege - áll a Népszava cikkében.

Juhász László kiemelte, évek óta kérik, hogy ne novemberben legyen nyugdíj-kiegészítés, ha már év elején is egyértelmű, hogy meglódul az infláció. Most is tudható, hogy az idén 10 százalék alatt aligha áll meg. Ha az elmúlt három évet nézzük – mondta –,

három hónap kivételével mindig meghaladta az infláció a nyugdíjemelés év eleji mértékét, ami azt jelenti, hogy az idősek – a tavalyi évet kivéve – év végéig hiteleztek a kormánynak, miközben ők minden hónapban rosszabbul éltek.

Az idősek tavaly év végén 80 ezer forint prémiumot, idén pedig 13. havi nyugdíjat kaptak. Ez utóbbi olyan, mintha plusz 8 százalékos nyugdíjemelésben részesültek volna. Csakhogy még ez sem segített azon, hogy a bérek és az idősek ellátása közeledjen egymáshoz, vagy hogy a nagyon alacsony ellátásból élők helyzete tartósan könnyebbé váljon.

Juhász László szerint a plusz­ellátás mindenképpen jól jött a kevés pénzből élő időseknek, örülni kell minden forintnak. De – ahogy fogalmazott –

nem kell tőle elájulni, mert erősen átveri a nyugdíjasokat a kormány.

A vegyes indexálás kivezetése miatt ugyanis ellátásuk 25 százalékát veszítették el. Tavaly például, amikor 150 ezer forint volt az átlagnyugdíj, annak 25 százaléka 37 500 forint volt.

Ez egy évben 450 ezer forint veszteség – jelentette ki az érdekvédő. Átlagosan ennyivel magasabb nyugdíjat kaphattak volna, ha a Fidesz-kormány visszaállítja a régi rendszert. Idén pedig már ennél is magasabb lenne az összeg. Úgy fogalmazott: ennek arányában érdemes mérlegelni és értékelni a pluszjuttatásokat, és így azonnal kiderül, hogy azok messze nem pótolják az elmúlt 12 év veszteségét.