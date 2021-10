Az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulóját október 10-16-ra tűzte ki az Országos Előválasztási Bizottság. A második fordulóba sorrendben Dobrev Klára (DK), Karácsony Gergely (Párbeszéd, MSZP, LMP) és Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) jutottak be. Pénteken azonban Karácsony Gergely bejelentette visszalépését, és kérte az őt jelölő pártoktól, hogy Márki-Zay Pétert támogassák.

Karácsony bízik benne, hogy Márki-Zay egyesíteni tudja a szavazókat a balközéptől a jobbközépig. Azt mondta, hogy könnyű volt a döntés, mert nem a hatalom számára a legfontosabb. A döntés nem róla vagy Márki-Zayról szól, hanem Magyarországról. Ugyanakkor nehéz is volt számára a döntés, "mert az előválasztás első fordulójában 170 ezer ember szavazott rá, illetve több párt is támogatta. Azért is nehéz, mert egy olyan jobbközép politikust fog támogatni, akivel vitái voltak" - idézte Karácsony Gergely szavait a hvg.hu.

Ha nem váltjuk le Orbánt, akkor a hajunkra kenhetjük a programjainkat - mondta Karácsony, és hozzátette: várja azokat a vitákat, amelyek egy kormánytöbbségen belül normálisak. Ha nem lép vissza, akkor Orbán marad és nem lesz min vitatkozni. "Sok szavazónak nehéz lesz, de bízzanak abban, hogy a közös célt támogatják." Ő és Márki-Zay elkötelezettek az együttműködés mellett.