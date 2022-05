A Budapesti Közlekedési Központ a korábbi időszakok tapasztalatait értékelve a Várnegyedben közlekedő 16-os, 16A és 116-os buszokra vezeti be hétvégékre és ünnepnapokra az első ajtós felszállási rendet május 14-től, szombattól.

Az intézkedés kizárólag a hétvégi időszakra vonatkozik, munkanapokon továbbra is minden ajtót lehet felszállásra használni.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrizni tudják a jegyeket és a bérleteket, illetve jelentősen javulhat az ügyfelek biztonságérzete is. Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét. A BKK továbbra is azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy jegyüket vagy bérletüket az utazás megkezdése előtt, a város számos pontján elérhető automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy az új BudapestGO alkalmazásban szerezzék be.

Az elmúlt időszakban Budapest több kerületében, számos járaton vezették be az első ajtós felszállási rendet. Az általános tapasztalatok szerint a bevezetés utáni napokban az ügyfelek megszokják az új rendet, így a felszállásra időben felkészülnek és az érintett járatok forgalma alapvetően zökkenőmentessé válik.

Az első ajtós felszállási rendről és az érintett fővárosi vonalakról bővebb tájékoztatás a BKK honlapján olvasható.