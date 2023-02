Eltérő a szakértők véleménye arról, hogy jövő télen Európa szembenézhet-e egy újabb energiaválsággal, illetve az energiahordozók beszerzése körüli pánikhangulattal és az újabb sokkoló lakossági árrobbanással.

Az orosz-ukrán háború kirobbantására válaszul bevezetett Moszkva elleni szankciók és az emiatt jóval drágább földgázbeszerzések ellenére Európa könnyen átvészelte a telet. Továbbra is kérdés ugyanakkor, hogy megnyugodhatunk-e, vagy az energiaválság ismét beköszönthet, ha jövőre zordabb lesz a tél, és a csökkenő árak miatt nő a földgázfogyasztás?

Idén sokat spórolt Európa, de mi lesz jövőre?

A szokásosnál jóval magasabb a tagállamok földgáztárolóinak töltöttsége,

a tavalyi évhez képest 29 milliárd köbméterrel nagyobb készlet marad a tél végére a tárolókban. Az orosz földgázimport a tavalyi évhez képest várhatóan 18 milliárd köbméterrel lesz kevesebb a nyári időszakban, amikor a tárolók feltöltése esedékes lesz

– mutatott rá jelentésében a Morgan Stanley, amelyet a Bloomberg idézett. A bank elemzői ugyanakkor nem számítanak újabb válsághoz vezető kockázatra a 2023-2024-es tél energiaellátásával kapcsolatban.

A függőség megmaradt, csak az iránya változott

Az elsősorban amerikai cseppfolyósított földgáz kulcsfontosságú forrássá vált a kontinens számára, az import rekordokat is döntött a télen – foglalta össze a Bloonberg. Az elemzők várakozása szerint az LNG-beszerzések a nyáron történelmi csúcsot dönthetnek.

Az LNG-szállítmányok nélkülözhetetlenné váltak Európa számára, az ellátásban pedig jelentős szerepe lett az Egyesült Államoknak. Az Oroszországgal szembeni szankciók ellenére ugyanakkor jelentősen megnőtt az orosz LNG-szállítmányok iránti európai kereslet, idén jóval több ilyen szállítmány érkezett, miközben a vezetékes orosz gázbeszerzés drasztikusan visszaesett.

A tavalyi évben Norvégiából, Észak-Afrikából és Azerbajdzsánból származó csővezeték-szállítások is növekedtek, ám ezek a kapacitások nem elegendőek ahhoz, hogy csökkentsék Európa LNG-függőségét. A Morgan Stanley úgy látja, hogy az ezekből a régiókból származó vezetékes szállítmányok idén nagyjából változatlanok maradnak.

A csökkenő árak miatt jöhet az újabb energiaválság?

Fontos, hogy az idén a tavalyinál is alacsonyabb volt a fogyasztás, amely nagyrészt az enyhe téli időjárásnak köszönhető. Az Európai Unió és Nagy-Britannia gázfogyasztása átlagosan 14-15 százalékkal esett vissza egy év alatt.

A várakozások szerint a fűtési szezon végén az európai tárolók töltöttsége 59 százalékos lehet, vagyis duplája az egy évvel ezelőttinek. Az irányadó piaci várakozások alapján a Morgan Stanley

a harmadik negyedévben a 2021. augusztusival megegyező, 47 euró/megawattóra körüli gázárra számít az alacsony kereslet és a megspórolt készletek miatt.

Az elemzők egy része ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy akár teljes fordulatot is vehet az európai gázpiac és ismét beköszönthet a pánik. Erre akkor van esély, ha a lakossági és ipari fogyasztás az alacsony szinten stabilizálódó árak miatt jelentősen megugrik. Ennek oka, hogy a világpiacon továbbra is szűkös a kínálat, ráadásul 2023-ban Kína megugró földgázétvágyával is számolni kell.

A nyár beköszöntéig csak találgathatunk

Abban ugyanakkor minden elemző egyetért, hogy kulcskérdés lesz a nyári hónapokban, hogy míg tavaly a korlátozásokat megelőzően Európa az orosz importból óriási készleteket tárolt be, addig idén ez a forrás már nem áll rendelkezésre.

Az alternatív, várhatóan amerikai forrásokból kell feltölteni a tárolókat, ám ezek jóval szűkösebben állnak rendelkezésre. Ha lesz is elegendő mennyiség, annak az ára várhatóan jóval magasabb lesz, mint az orosz beszerzéseké.