Tavaly ilyenkor tört ki a pánik az európai gázpiacon - írja a G7 az akkori és a jelenlegi helyzetet összehasonlító cikkében. Ezzel szemben most hétvégén egészen 57,4 euróig csökkent megawattóránként az aktuális, piaci szakszóval úgynevezett spot ár a holland gáztőzsdén.

Ennél alacsonyabban utoljára tavaly szeptember közepén jártunk, miközben az idén augusztusban 310 euró felett, tehát a jelenlegi több mint ötszörösén is megfordult a jegyzés. Mindez arra utal, hogy jelenleg nincs akkora pánik a piacon, mint egy évvel ezelőtt, amikor mindenki fejvesztve igyekezett azonnal gázhoz jutni.

Bár a magyar kormány kommunikációja az energiaválságot kizárólag a háborúhoz köti, a G7 szakszerzői szerint ez nem igaz. A gáz árának emelkedése tavaly ősz elején indult el, a piaci szereplők pánikvásárlásai miatt.

A kivárással kezdődött



A gondot akkor az okozta, hogy a megelőző hónapokban az alacsonyabb árakban bízva lényegében mindenki kivárt, majd szeptemberben a piaci szereplők egyszerre ébredtek rá, hogy ha nem lépnek gyorsan nem lesz elég gázuk télen. A helyzetet tovább rontotta, hogy az oroszok már ekkor elkezdtek játszani a szállításokkal, fokozva az európai gázpánikot.

A helyzet most annyiban más, hogy míg 2021 őszén a piaci szereplőknek azonnal kellett a gáz, és el is tudták azt tárolni, jelenleg nem így van. Tavaly az évnek ebben az a szakaszában az európai gáztárolók töltöttsége 75 százalék körül volt, míg most már a 92 százalékot is átlépte.

Nem teljesen rózsás a helyzet



Ráadásul az aktuális tárolói helyzet pont azért ennyire kedvező, mert az elmúlt hetekben mindenki mint az őrült töltötte a tárolókat, sokszor az azonnali piacon beszerezve az ehhez szükséges gázt. A nyári árcsúcsokat is ez okozta, a legnagyobb mennyiségben vásároló németeket pedig sokan kritizálták is ezért a gyakorlatért a közelmúltban.

Így most azonnali szállításra nincs annyira nagy szükség gázra, viszont a kilátások rövidtávon is sokkal kedvezőtlenebbek. Ennek magyarázata, hogy tavaly ilyenkor Oroszország és az EU kapcsolata még korántsem volt annyira rossz, mint jelenleg, így nem kellett félni attól, hogy Moszkva teljesen leállítja a szállításokat.