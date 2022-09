Körülbelül 800 milliárd forint értékben kezdődtek építőipari kivitelezések az idei második negyedévben, ez pedig azt jelenti, hogy óvatosabb lett az építőipar – derül ki az ÉBI építésaktivitási jelentéséből. Az elmúlt időszakban a kivitelezési költségek drasztikusan emelkedtek, ami önmagában felfelé hajtotta a számokat.

A volumen legnagyobb részét a magasépítés tette ki: összesen 560 milliárd forintot. Ennél több pénzt csak a tavalyi második negyedévben költöttek magasépítésre. A bővülés a nem lakáscélú magasépítési projekteknek köszönhető,

a lakáscélú magasépítés jelentősen visszaesett.

A legnagyobb beruházások az alábbiak voltak:

a veszprémi várnegyed egyházi épületeinek felújítása,

a dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium és a Kárpáti György uszoda,

a kaposvári Sisecam üveg- és csomagolóanyaggyártó üzeme,

a HelloParks pátyi és maglódi projektjei,

a debreceni BMW festőüzeme és központi irodaépülete,

a felsőzsolcai Rubin NewCo tengelygyártó üzeme,

a budapesti Váci úton készülő Center Point 3 irodaház,

a Magyar Posta központi csomagfeldolgozó épülete Maglódon, illetve

a budapesti atlétikai stadion szabadtéri edzőpályáinak építése.

A mélyépítés sem tudta tartani az első negyedéves rekordmértékű termelékenységét, a második negyedévben kevesebb, mint 240 milliárd forint értékben kezdődtek meg beruházások. A legnagyobb beruházások között van Budapest és környéke víztermelő kútjainak ivóvízminőség-javítása, és a 25-ös főút építése Szentdomonkos és Borsodnádasd között.

Kivárnak az ingatlanfejlesztők

Társasházi lakásépítések kevesebb mint 60 milliárd forint értékben kezdődtek a második negyedévben, és tekintve, hogy az építési költségek jelentősen nőttek, ez jóval kisebb volument jelent. Az idei első félévben a 150 milliárd forintos lakásépítési volumen még a költségnövekedéssel együtt is a legalacsonyabb volt 2016 óta. Ez annak tudható be, hogy az építőanyagot nehéz beszerezni, a drágulás mértéke nehezen megjósolható, és finanszírozást is csak egyre rosszabb feltételekkel lehet találni.

Az építési engedélyek megszerzésével kapcsolatban viszont már nem sürgeti a fejlesztőket az idei év végi határidő: újabb két évvel meghosszabbították a kedvezményes lakásáfa határidejét. A beruházók dolga is könnyebb a szigorodó energetikai szabályok bevezetésének két éves elhalasztásával. Érdekes változás még, hogy az 5000 négyzetméternél nagyobb épületek, valamint az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább 6 lakásból álló új, társasházi lakóépületek esetében vétójogot kap az állami főépítész vezette Országos Építészeti Tervtanács.

A befejezett társasházi lakásépítések összértéke nőtt a második negyedévben, ráadásul az idei évre további jelentős mennyiségű beruházás befejezése várható. A piaci körülmények miatt azonban elképzelhető, hogy több fejlesztés esetében csúszhat az átadás. A társasház-építések területi eloszlása továbbra is nagyon egyenlőtlen: az első félévében ezek több mint 60 százaléka Közép-Magyarországhoz volt köthető.

A Dél-Alföldön összesen több mint 400 milliárd forintot érő beruházás kezdődött az első félévben. A kiugró szám a régióban a mélyépítéseknek köszönhető.

A nem lakáscélú magasépítéseknél 2021 jelentette az eddigi rekordot a Dél-Alföldön: tavaly indult el például a Mercedes K1-es présüzemének építése Kecskeméten, a térségi piac kivitelezése Békéscsabán, valamint a Makói Termál- és Gyógyfürdő beruházás. A Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumhoz köthető beruházás Kecskeméten már az idei évre csúszott.

A mélyépítések esetében pedig 2022 az első féléves számok alapján is minden eddigi éves rekordot megdöntött. A hirtelen emelkedés a Budapest-Belgrád vasútvonal Soroksár és Kelebia közötti szakaszához kapcsolódó kivitelezési munkáknak, és az M44-es Kecskemét és Szentkirály közötti szakaszát érintő építkezés megindulásának köszönhető.