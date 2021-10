A kormány 50 milliárd forint átcsoportosításáról döntött a héten, ennek része egy 3,8 milliárd forintos egyházi működési és fejlesztési támogatás.

Autószerelőket, ácsokat és asztalosokat is képeznek a gyergyószentmiklósi Fogarasy líceumban, ahol román és magyar nyelven is tanítanak - ennek az erdélyi szakiskolának is jut támogatásból, tudta meg az RTL Híradó. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint az állami támogatásból az líceum felújításán túl több, a katolikus egyház által Erdélyben ellátott oktatási feladatot segítenek (a tervek szerint Gyulafehérvár, Székelyudvarhely, Kolozsvár településeken).

Kormányzati kommunikációra is adnak több mint 5 és fél milliárdot, 26 és fél milliárdot pedig a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kap - derült ki a Magyar Közlönyből. A kormány szerint minderre a járvány miatt van szükség. A Demokratikus Koalíció szerint viszont a kormány önkényesen támogatja a neki tetsző térségeket és cégeket.