2021-ben és 2020-ban a koronavírus-járvány miatt csak írásban vizsgáztak a végzős középiskolások, idén azonban - omikron ide vagy oda - visszaállhat a korábbi vizsgarend - írja az Eduline.hu oktatási szakportál az Oktatási Hivataltól kapott válasz alapján.

"Jelenleg nincsenek érvényben rendkívüli szabályok az érettségi vizsgákra"

- ezt a választ küldte az Eduline kérdésére az Oktatási Hivatal (OH). A lap arra volt kíváncsi, a koronavírus-járvány miatt idén is elmaradnak-e a tavaszi szóbeli érettségi vizsgák.

Erre utal az is, hogy az OH néhány napja közzétette a tavaszi érettségi járványügyi szabályait, és ebben a rövid dokumentumban külön kitérnek a szóbelikre: az írásbeliken marad a 1,5 méteres távolság és a tízfős létszámkorlát termenként, és a szóbelin is tartani kell majd a távolságot. A maszkviselést központilag nem teszik kötelezővé, erről az iskolák dönthetnek majd.