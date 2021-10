Az Erste Bank ügyfelei számára rendkívül fontos, hogy otthonuk fenntartható legyen és a környezeti szempontokat is figyelembe vegye – derül ki a pénzintézet több száz ügyfél megkérdezésével készült felméréséből. Az Erste ügyfeleinek 88 százalékát foglalkoztatja ez a téma: a válaszadók 7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy jelenleg is fenntartható ingatlanban lakik, míg 31 százalék tett már lépéseket azért, hogy ilyen lakásban éljen. További 50 százalékukat pedig, bár érdekli a fenntartható otthon, az anyagi lehetősége korlátozza a megvalósításban.

A válaszadók 66 százaléka tartja fontosnak (egy 0-10-ig terjedő skálán 8-10-re értékelve), hogy otthonában megújuló energiát vegyen igénybe: például napelemet, napkollektort, hőszivattyút. Az Erste Bank kérdőívére választ adók 36 százaléka nyilatkozott úgy, hogy már használ is valamilyen megújuló energiára alapozó megoldást, míg további 28 százalék nyitott lenne erre, de pénze egyelőre nincs erre a célra.

A fűtési rendszer korszerűsítését a válaszadók 84 százalék gondolja lényegesnek, így nem meglepő, hogy 70 százalék nyilatkozott úgy, hogy részben vagy teljesen modernizálta a fűtést lakásában, 14 százalékot pedig csupán az anyagi lehetőségei tartanak vissza – ismertette a felmérés eredményeit Konczér Eszter, az Erste Bank piackutatásért felelős vezetője.

Minden második ember okosotthont szeretne

Terjednek az okos rendszerek is. A felmérésben választ adók 50 százaléka tartja ezt fontosnak, és 37 százalék már alkalmaz valamilyen megoldást otthonában a fűtés, a hűtés vagy a világítás vezérléséhez. Az energiatakarékos izzók és háztartási gépek használatát a megkérdezettek csaknem 90 százaléka tartja fontosnak, és mintegy 85 százalék részben vagy teljesen ilyen eszközöket működtet otthon.

Az ügyfelek számára az élet egyéb területein is fontosak a környezeti szempontok. A szelektív hulladékgyűjtést például 86 százalék tartja elengedhetetlennek, 58 százalékra pedig nagyon, további 22 százalékra részben jellemző is, hogy így gyűjti a szemetet. A közlekedés során is mind nagyobb szerepe jut a környezetbarát megoldásoknak: csaknem 80 százalék nyilatkozott úgy, hogy gyalogol, ha erre lehetősége van, tömegközlekedést közel 60 százalék vesz igénybe. A válaszadók közül az elektromos autókat is nagy arányban használják (27 százalék) és a közösségi autós közlekedést is sokuk, 35 százalék, veszi igénybe több-kevesebb rendszerességgel.

A kutatásból kiderül: az Erste ügyfeleit foglalkoztatja a környezetvédelem, a fenntartható otthon témája, ugyanakkor sokan vannak, akinek anyagi lehetősége korlátot szab ennek megvalósításában. Az ő számukra is megoldást jelenthet az NHP Zöld Otthon Lakáshitel: a rendkívül kedvező feltételek mellett elérhető kölcsönt október 4. óta az Erste Banknál is igényelhetik az ügyfelek. A minimum BB energetikai besorolású új lakás vásárlásához vagy építéséhez igénybe vehető hitelösszeg minimum 4 millió forint, maximum 70 millió forint lehet, az ügyleti kamat a teljes futamidőn át fix 2,5 százalék.