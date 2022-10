Az elmúlt másfél évben két és félszeresére ugrott a társadalombiztosítási rendszerből kiesettek száma. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint, október közepén mintegy 141 ezer olyan adós volt, akinek azért érvénytelenítették a tajszámát, mert hat hónapnál régebben tartozott az egészségügyi szolgáltatási járulékával - írja a Népszava.

Legutóbb tavaly márciusban Tállai András államtitkár egy parlamenti válaszában közölt adatot, azokról, akinek a tajszáma érvénytelen volt - akkor 55 ezren voltak. Nekik az állami rendszerben az orvosi ellátásért és a gyógyszerért is teljes árat kell fizetni.

Az egyes beavatkozások tarifái szolgáltatónként eltérhetnek. A kórházak, szakrendelők ugyanis saját maguk szabhatják meg a térítési díjaikat. Így az egyes intézmények dönthetnek úgy, hogy csak annyit számláznak a biztosítás nélkülieknek, amennyit a NEAK-tól is kapnának, de úgy is, hogy annak többszörösét is. A közzé tett szabályzatukban meghatározhatnának akár nulla forintos térítési díjkategóriát is, ám a gyakorlatban ilyet nem találtunk.

A biztosítási díjjal adósokról némileg árnyaltabb képük van a háziorvosoknak. Nagyon kevesen mondták azt, hogy az érintetteknek csak fizetség ellenében nyújtanak ellátást. Egy Délnyugat-Magyarországon praktizáló orvos – mint beszámolt róla – páciensei között több olyan is van, akit „napi bejelentéssel” foglalkoztat sokéve a munkaadója.