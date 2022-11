Az Időkép legfrissebb előrejelzése szerint csütörtökön sokfelé indul felhősen, borongósan a nap, pára, köd is előfordulhat. Magyarország több területén szitálásra, esőre is számítani kell. Délután a keleti és északkeleti országrészben, valamint elszórtan a Dunántúlon eshet még az eső, néhol egy-egy zápor is kialakulhat, viszont már nagyobb területen süthet ki a nap rövidebb-hosszabb időszakokra.

Akár 10 fok is lehet

Mint írják, átmeneti havazás csak a Bükk és a Zemplén legmagasabb részein valószínű, de megmaradó hótakaróra nem kell számítani. Az északnyugati szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban -2 és +6, kora délután 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön napközben folyamatosan gyengül a kettősfronti hatás, de még mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak, így migrénes, majd egyre inkább görcsös eredetű fejfájás, rossz közérzet, keringési panaszok és szédülés is jelentkezhet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat nem adott ki figyelmeztetést, vagy riasztást csütörtökre veszélyes időjárási jelenségek miatt.