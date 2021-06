Charles Michel az Európai Tanács elnöke délután negyed hat körül nyitotta meg a vitát a magyar melegellenes törvényről. A magyar jogszabály már az EU-csúcs előtt is heves és meglehetősen széleskörű rekciókat váltott ki Európa-szerte, és a csúcsra tartó állam- és kormányfők, de még az ENSZ-főtitkár is rosszallását fejezte ki a jogszabály miatt.

Orbán Viktor azonban - ahogy korábban már Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek és sokan másoknak is - azt mondta: félreértik a törvényt.

"Nekünk nincs ilyen törvényünk. Nekünk a gyrmekek és a szülők jogait védő törvényünk van" - fogalmazott a magyar miniszterelnök a csúcsra érkezve külföldi és magyar újságíróknak.

- mondta a miniszterelnök.

Orbán mellett felsorakozott Janez Jansa szlovén miniszterelnök is, aki - Orbánhoz és a magyar tisztviselőkhöz hasonlóan - azzal próbálta hűteni a kedélyeket, hogy a kritikák és a panaszok csak "sok hűhó semmiért". Ezzel azonban a jelek szerint nem mentek messzire.

A svéd miniszterlnök, Stefan Löfven kifakadt és közölte az uniós kollégáival, hogy a svédeknek már elege van abból, hogy az EU-nak befizetett költségvetési pénzek olyan országokba mennek, amelyek nem tartják tiszteletben az uniós értékeket és a demokratikus alapelveket.

- hangoztatta a Politico tudósítása szerint.

Rutte nem kertelt

- szögezte a magyar minszterelnöknek a kérdést a holland kollégája egy diplomata szerint.

Egy másik diplomata szerint Rutte Orbán figyelmébe ajánlotta az 50. cikkelyt, az EU-szerződés azon pontját, ami lehetővé teszi egy tagállam számára, hogy kilépjen az EU-ból - derül ki a Politico helyi tudósításából. (Rutte már a csúcs előtt is hasonlókat nyilatkozott a helyi tudósítóknak.)

Varga Judit visszavágott

A holland miniszterelnök nyilatkozatára Varga Judit igazságügyi miniszter is válaszolt a Facebookon és a Twitteren is. Utóbbin a miniszterasszony azt írta, hogy a holland vezető kijelentése "nem több, mint egy újabb epizód a politikai zsarolás sorozatából". Majd hangsúlyozta: "Magyarország nem akarja elhagyni az EU-t. Épp ellenkezőleg, meg akarjuk menteni a képmutatóktól."

Dutch @MinPres Mark Rutte’s statement today is not more than another episode from the political blackmailing series. #Hungary doesn’t want to leave the #EU. On the contrary, we want to save it from hypocrites.