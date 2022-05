A magyar kormány új négyéves mandátumának kezdetén fontos az Európai Unióval való konstruktív párbeszéd fenntartása - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter Brüsszelben, az EU-tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón.

Várhatóan júniusban hivatalos látogatást tervez Brüsszelbe, hogy tanácskozást folytasson Didier Reynders igazságügyekért felelős uniós biztossal.

Mint mondta, a látogatása során fel fogja hívni az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy a magyar kormány már sok olyan uniós elvárásnak felelt meg amelyekről "a bizottság továbbra is úgy kommunikál, mintha nem történt volna meg." Példaként említette a civil szervezetek átláthatóságról szóló törvényt, amit a kormány hatályon kívül helyezett, majd a bizottság elvárásaival összhangban lévő megoldást talált rá.

A miniszter szerint egy több mint 3 milliós felhatalmazás mindent felülír és mindenre megfelelő választ ad.

Reynders a hvg.hu beszámolója szerint problémák hosszú soráról beszélt újságíróknak a magyar jogállamisággal kapcsolatban, amiket a bizottság szerint nem tesz semmissé egy választási győzelem.

Reynders szerint ugyanis Magyarországon gond van az alkotmányos renddel, a választási rendszerrel, a bíróságok függetlenségével, a korrupcióval, a magánszféra védelmével, a véleménynyilvánítás szabadságával, és specifikusan a gyermekvédelmi népszavazás LMBTQ-ellenes vonatkozásaival is. Sőt, a biztos a Varga álltal érvként felhozott a magyar választásokra is kitért, amely az EBESZ jelentésének alapján ugyan szabad volt, ám az egyoldalú médiatúlsúly és a kampányfinanszírozás kérdéses működése ennek ellenére is súlyos hiányosságokat vet fel.

Varga Judit a 7-es cikk szerinti eljárás részeként tartott hétfői meghallgatást Magyarország jogállamisági helyzetéréről a "süketek párbeszédéhez" hasonlította: véleménye szerint a folyamat "párhuzamos monológokból" áll, nem valódi párbeszédből, ami ugyancsak bizonyítja, hogy politikai eljárásról van szó, aminek semmi köze a jogállamisághoz. Mint mondta, a hétfői meghallgatás konklúziója annyi lett, hogy a téma továbbra is napirenden marad az Általános Ügyek Tanácsában.