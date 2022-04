A EB felszólította Magyarországot és Olaszországot, hogy tartsák be a közbeszerzési irányelveket. Magyarország esetében a bizottság szerint a jogszabályok lehetővé teszik a kivételek szélesebb körű alkalmazását biztonsági okokból, illetőleg az adókedvezmények révén támogatott szerződések tekintetében. Ezek a kivételek ahhoz vezetnek, hogy a szerződések szélesebb körét kizárják az uniós közbeszerzési irányelvek szerinti kötelezettségek alól.

A bizottság szerint a magyar bányászati törvény módosításai, amelyek lehetővé teszik a bányászati koncessziók átlátható pályázati eljárás nélküli odaítélését, ellentétesek az átláthatóság elvével, és ezért nincsenek összhangban a koncessziós irányelv szerinti kötelezettségekkel.

Az építőanyagok kapcsán az EB arra szólítja Magyarországot, hogy tegyen eleget az áruk szabad mozgására és a letelepedés szabadságára vonatkozó uniós szabályoknak. A testület szerdán úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Budapestnek a magyar hatóságok által bevezetett előzetes értesítési rendszerrel kapcsolatban, amely megakadályozhatja az építőanyagok exportját (ezt a magyar kormány az építőanyagok árának kontrollálása érdekében vezette be).

Emellett kötelezettségszegési eljárást is indul, és felszólítják az országot az uniós jognak való megfelelésre az építőipari ágazatot érintő nemzeti szabályoknál. Magyarország ugyanis az építőiparban bizonyos nyersanyagok árait rögzítette, és olyan szabályokat vezetett be, amelyek előírják a gazdasági szereplők számára, hogy bizonyos termelési szinteket teljesítsenek akkor is, ha az gazdaságilag nem fenntartható.

Lemaradásban a irányelvek átültetésében



A közúti közlekedésben a testület felszólítja – más tagállamok mellett – Magyarországot, hogy ültesse át a tiszta üzemű gépjárművekre megállapított célértékekre vonatkozó szabályokat.

A tiszta üzemű gépjárművekről szóló uniós irányelv nemzeti célértékeket határoz meg a tiszta üzemű gépjárművek közbeszerzésére vonatkozóan; a célértékek a tiszta üzemű gépjárműveknek az adott tagállamban a 2021–2025-ös és a 2026–2030-as referencia-időszakban közbeszerzés tárgyát képező járművek teljes számán belüli minimális részarányát határozzák meg. A tagállamoknak az irányelvet 2021. augusztus 2-ig kellett átültetniük a nemzeti jogba.

A nyílt hozzáférésű adatok témájában az EB felszólítja más tagállamok mellett Magyarországot, hogy léptessen hatályba a nyílt hozzáférésű adatokra és a közszféra információinak további felhasználására vonatkozó uniós szabályokat.

A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv célja, hogy kiaknázza az adatokban rejlő lehetőségeket, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a közszféra által előállított hatalmas és értékes adatforrásokat nagyobb arányban lehessen újrafelhasználni.