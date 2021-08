Mint arról a Napi.hu is beszámolt, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) miatt késve költözhetnek be egyes egyetemi hallgatók a kollégiumi helyükre, ugyanis szeptember második hetére zarándokok és a szervezők kaphatják meg azokat. A BME és az ELTE a hivatalos évindító közleményében erősítette meg a hírt.

A kollégisták helyére ugyanis a zarándokok, a vallási esemény meghívottjai költöznek a szeptember 5. és 12. között megtartott rendezvénysorozat alatt. Sok diák azért bosszankodhatott, mert a jelenléti oktatás miatt a fent említett időszak nem számít igazolatlan hiányzásnak, illetve elengedik a szeptemberi kollégiumi díjat is. A BME közleményéből nem derül ki, a késleltetett beköltözés hogyan érinti az órai hiányzásokat. Tehát szálláshelyük nem volt, de kötelezettségük igen. Az intézkedések egyébként több mint ötezer diákot, hét egyetemet és 17 kollégiumot érintenek.

Az Innovációs- és Technológiai Minisztérium (ITM) - a Telex szerint - most jelezte, hogy "a férőhelyek biztosítására az egyetemek közel 500 millió forintos támogatást kapnak, melyet kollégiumi és hallgatói szolgáltatás fejlesztésére fordítanak". Most a tárca a közleményben arra is kitért, hogy azoknak a hallgatóknak, akik a kongresszus miatt csak később költözhetnek be a kollégiumokba, az intézmények elengedik a szeptemberi kollégiumi díjakat és biztosítják a hibrid oktatást is, így tanulmányaik során hátrány őket nem érheti.

A kormány 2016-ban már jóváhagyott egy 19 milliárd 454 millió forintos programot - a kongresszushoz kapcsolódóan - templomok felújítására. További 1,5 milliárdot 2017-ben az esemény hungexpós rendezvényeire. Majd a teljes támogatási összeg az elmúlt években megközelítette a 25 milliárd forintot.