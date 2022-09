Az adózó a 2023. január 1-tól esedékessé váló helyi iparűzési adóelőlegét és a helyi iparűzési adóját a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat, illetve – a különleges gazdasági övezetbe tartozó adózó esetén – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére e célból euróban vagy amerikai dollárban történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti - olvasható a jogszabály a szeptember 26-i Magyar Közlönyben.

Az új szabály alapján miután az MNB-hez befutott a pénz, azt a beérkezéskor érvényes árfolyamon átváltják, majd haladéktalanul továbbutalják az illetékes önkormányzat, illetve a NAV helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Varga Mihály pénzügyminiszter július 30-án jelentette be, hogy a jövőben a cégek devizában is fizethetik a társasági adót. Mindez a kormány szerint könnyítés a – jellemzően – külföldi vállalkozásoknak, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. Mindez pedig még a forint árfolyamán is segíthet.