A magyar forint látványos gyengülése az Ukrajna ellen indult orosz invázió után a magyarok egy részét arra ösztönzi, hogy előnyben részesítse az eurót a helyi valuta helyett. A forint értékének több mint felét elvesztette a 2010-es politikai rezsimváltás óta – írja a Reuters magyarországi riportjában, amelyben a spontán valutaváltásra utaló jelenségeket veszi sorra. Hasonlóan szomszédaihoz - Csehországhoz, Lengyelországhoz és Romániához -, Magyarország sem áll sehol az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése terén.

Az Orbán Viktor vezette magyar kormány ki is zárja, hogy a belátható jövőben szándékozna előmozdítani országa átállását a közös európai valuta használatára. Az indoklás szerint ez mérsékelné a gazdaságpolitika meghatározásának szuverenitását. A forint azonban a régió lemaradó valutája, részben a kettős (külkereskedelmi és költségvetési) deficit, részben az EU-val folytatott jogállamisági viták miatt. Így aztán a magyarok egy része igyekszik saját kezébe venni a valutaprobléma megoldását.

Varga Mihály pénzügyminiszter szombaton váratlanul bejelentette, hogy mostantól a cégek a társasági adót és az iparűzési adót nemcsak forintban, hanem euróban és dollárban is megfizethetik. "A befizetés lehetősége minden cég számára rendelkezésre áll. Az adminisztráció csökken, az adóbevételek változatlanul befolynak, a költségvetési egyensúly stabil marad” – írta a miniszter az általa "adókönnyítésként" elővezetett új szabályról a Facebook-oldalán.

Riasztó gyengülés

Az euró iránti érdeklődést fokozza, hogy csak idén nyolc százalékkal gyengült a magyar fizetőeszköz a közös európai valutához képest és júliusban előfordult, hogy két nap alatt négy százalékot feszített az értékéből a forint. Ennek ellenére egyelőre messze van még az az időszak, ami más, Magyarországnál rosszabb helyzetben lévő feltörekvő országokban előfordul, amikor a külföldi a külföldi valuta, leginkább a dollár kiszorítja a hazait a mindennapi pénzforgalomból.

Nem sokkal az orosz agresszió kezdete után megszaporodtak a telefonhívások Szűcs László ügyvédnél, a Réti, Várszegi és Partnerei Ügyvédi Irodánál. A céges ügyfelek arról érdeklődtek, hogyan tudnák kárpótolni alkalmazottaikat a forint gyengüléséért. A hívások főként pénzügyi, üzleti szolgáltatásokkal foglalkozó és feldolgozóipari vállalatoktól érkeztek.

Miután a béreket a magyar törvények szerint – néhány kivételtől eltekintve – nem lehet euróban fizetni, a legtöbb vállalat, amely ilyen gesztust kívánt tenni alkalmazottainak, 5-10 százalékos rendkívüli béremelést adott. Mások a hónap végén fizetnek a forint árfolyamának alakulásához igazodó kompenzációt – idézi a Reuters Szűcsöt.

Új projektet csak euróban vállalnak

Az informatikai szektorban, a hol sok cég függetlenül tevékenykedik és sok a külföldi megrendelés, az új projekteket az elmúlt három-négy hónapban már kizárólag euróban kötik – mondja a jogász. Bár az euró használata általában nem elterjedt, egyes ágazatokban gyakorlatilag már ebben számolnak - a Magyar Nemzeti Bank a hírügynökség megkeresésére nem kommentálta ezt a gazdasági jelenséget.

A hivatalos adatok szerint az év közepén a vállalati betétállomány 35,1 százaléka volt eurómegtakarítás, míg januárban 34,7 százalék volt ez az arány, ami nem vall arra, hogy felgyorsult volna az eurózáció. Ugyanakkor a kormány váratlanul lehetővé tette az adók befizetését euróban vagy dollárban, ami az elemzők szerint gyengíti a hazai valuta jelentőségét.

Túl naggyá vált az árfolyamkockázat

A Reuters idézi Deim Ágostont, aki egy kis informatikai szolgáltató vállalkozást vezet. A cégvezető azt mondja, már márciusban áttértek arra, hogy euróban adják meg áraikat, amikor a magyar valuta megkóstolta a 400 forintos euróárfolyamot. Egy éve még ritkán fordult ez elő, míg most forgalmuk felét így számolják el, további negyedét pedig a forint aktuális árfolyamához kötik. Ez illik az IT-ágazatban kialakult trendhez.

Amikor nem lehet tudni, hogy mi történhet a következő napon, ám egy hónapra előre érvényes árajánlatot kell küldeni, a forintban kötött üzletek túl kockázatossá váltak – derül ki a cégvezető szavaiból.

A korábban a Napi.hu-nak is interjút adó Deliaga Ákos a 15 fős informatikai céget, Talk-a-botot vezeti. Régebb óta számol euróban Deim Ágostonnál, és csak speciális esetekben - például a közszféra intézményeinek - ad árajánlatot forintban. Saját munkatársai és beosztottai azonban nagy nyomást gyakorolnak rá, hogy euróban vagy legalább az euró árfolyamához kötött módon kapják meg a fizetésüket.

Ugyanez az ingatlanpiacon

Az ingatlanpiacon is megjelentek az euróban megadott árak, igaz, ez egyelőre a legértékesebb ingatlanokra vonatkozik. Ezeknél viszont háromszoros növekedést regisztráltak ezen a téren az ingatlanközvetítők az elmúlt évhez képest. A legdrágább bútorok egyes forgalmazói szintén elkezdték euróban feltüntetni az áraikat.

Mosolygó Zsuzsa, a Vivax irodabútor-kiskereskedő egyik tulajdonosa arról számolt be, hogy tavaly tértek át az eurós árazásra. Mint mondja egy iroda berendezése 100-200 ezer euróba is kerülhet, egyszerűbb ebben számolni, mint folyton igazodni a forint árfolyamának hullámzásához. Euróban is nehéz tervezi az infláció miatt, forintban azonban, ahol még az árfolyam változása is bonyolítja a helyzetet, lehetetlen.