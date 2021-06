Az Európai Bizottság szerdán levelet küldött Varga Judit ingazságügyi minszternek, amelyben felhívták a magyar kormány figyelmét, hogy nemcsak az EU Alapjogi Chartájában foglalt elveket sértené a magyar melegellenes törvény, hanem az uniós belső piac működését is akadályozhatná, ha életbe lépne - írja az Eurologus.

A portál rámutat: azzal, hogy az Európai Bizottság megtalálta a kapcsolatot azzal, hogyan sérti a magyar törvény az EU szent tehenét, az uniós belső piac működését, gyakorlatilag el is dőlt: a magyar kormánynak alig lesz esélye a jogvitában.

Amennyiben a törvény - amelyet már Áder János köztársasági elnök is aláírt - a jelen formájában lép hatályba, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat Magyarországá ellen, és végső esetben az Európai Unió Bíróságától kérheti a törvény megsemmisítését.

A Bizottság értékelése szerint - amelyet az Eurologus szerint az Európai Bizottság vezető szóvivő-helyettese, Dana Spinant osztott meg a Twitteren - a magyar törvény a „egyenlőségjelet tesz a pornográfia, illetve a homoszexualitást, a nemváltást és a születési nemtől eltérő identitás között, és ezt kiskorúak szellemi és testi fejlődésére károsnak minősíti”. Ha pedig alkalmazzák a törvényt, az megszegi az EU Alapjogi Chartájának 21. cikkében foglaltak, miszerint tilos a nemi irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés.

