Az uniós országok képviselői szerdán megállapodtak abban, hogy Magyarország két hónap haladékot kapjon az Európai Bizottságnak ígért korrupcióellenes intézkedések végrehajtására. A döntést a tagállami bel- és igazságügyi miniszterek csütörtökön erősítik meg – írja a hvg.hu.

Az AFP hírügynökség értesülései szerint a hivatalos határidő december 19., a magyar kormánynak eddig kell teljesítenie a vállalt 17 pontos korrupcióellenes intézkedéscsomagot. Ez azonban nem jelent újdonságot, csak a jelenleg elfogadott menetrend szentesítését.

#UPDATE An EU deadline for Hungary to show it has implemented anti-corruption reforms in order to unlock funds from the bloc has been extended to December 19, diplomats said on Wednesday. pic.twitter.com/3h0Mg39rzB