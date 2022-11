A múlt heti bizottsági kiszivárogtatás még arról szólt az Európai Parlamentből érkezett jelzésekkel összhangban, hogy 7,5 milliárd eurónál kisebb felfüggesztési javaslatot fogalmazhat meg az Európai Bizottság a magyar lépések viszonylag pozitív megítélése nyomán.

A mai hír viszont ehhez képest kedvezőtlenebb kimenetet jelez. A magyar kormány által tett 17-féle korrupcióellenes és közbeszerzési vállalás eddigi teljesítésével inkább elégedetlen a Bizottság, és ezért tartja fent azt a javaslatát, amit már szeptember 18-án is megfogalmazott a Tanács felé - hívja fel a figyelmet a Portfolio.hu.

Példaként említik az Integritás Hatóság elnökhelyetteseit, akik a cikk szerint "nem minden kétséget kizáróan” alkalmasak a posztra, és megemlegetik, hogy Holbusz Tímea a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló EUTAF-tól érkezett (az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról), amely hatóság működése kapcsán számos olyan szabálytalanság is kiderült az elmúlt években, amelyeket valójában az Európai Bizottság fedezett fel a különféle vizsgálatai során, nem pedig a magyar szervek.

Még több lehet a zárolás



Az is elképzelhető, hogy a 7,5 milliárd eurónál is több lesz a felfüggesztett magyar felzárkóztatási forrás, mert a szóban forgó három operatív programot (közlekedésfejlesztési, területfejlesztési és energiahatékonysági) a Bizottság még el se fogadta, így a szeptemberi bizottsági javaslat értelmében most arról kell döntenie a Tanácsnak, hogy ezt a három programot teljes egészében függesszék fel, ne csak 65-65 százalékban.

Szerdán dönt az Európai Tanács



A FAZ azt is írja, hogy jövő szerdán fogadhatja el az Európai Bizottság az 5,8 milliárd eurós magyar helyreállítási programot, és ezt küldené tovább a Tanácsnak, ami - a vártnak megfelelő - pozitív kimenet lenne. A kifizetések azonban a nyár utánra húzódhatnak, amikortól ténylegesen megindulhatnak utófinanszírozással a pénzek ebből a programból.

A legalább 7,5 milliárd eurónyi magyar felzárkóztatási forrás felfüggesztése mellett a helyreállítási program elfogadására tesz majd javaslatot jövő szerdán a Bizottság és ezt terjeszti be a tagállamokat tömörítő Tanács december 6-i ülésére. A pénzügyminisztereknek mindkét magyar ügyben minősített többséggel kell döntést hoznia (a 7,5 milliárdos felfüggesztési javaslatot módosíthatják is), tehát legalább 15 tagállamnak kellene támogatnia a bizottsági javaslatot, amelyek együtt legalább az uniós összlakosság 65 százalékát képviselik - emlékeztet a Portfolio.