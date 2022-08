Az Európai Parlament májusban visszavonta az EU Bíróságánál azt a keresetet, amit az Európai Bizottság ellen adott be még tavaly októberben. Ebben arra akarták rávenni a Bizottságot, hogy alkalmazza a jogállamisági mechanizmusnak is nevezett költségvetési feltételességi rendeletet – számolt be a Politico nyomán a hvg.hu.

A per leállításáról a parlamenti képviselőcsoportok elnökei döntöttek, és rögtön tájékoztatták is a Bíróságot, de nyilvánosságot csak most kapott a lépés.

A kereset visszavonása mögött két tényező áll: egyrészt a Parlamentnek a saját jogászai szerint is kevés esélye lett volna a győzelemre, másrészt áprilisban a Bizottság elindította a jogállamisági eljárást Magyarország ellen.

A költségvetési kondicionalitási rendelet 2021 eleje óta van hatályban, a Bizottság azonban több mint egy évet várt az első eljárás megindításával – ezt sérelmezte a Parlament.

A Magyarország elleni jogállamisági eljárás közben halad tovább. Ennek keretében a magyar kormánynak augusztus 22-ig kell válaszolnia a Bizottság legújabb levelére, amiben az EU-s testület már szankciókat is előrevetített.