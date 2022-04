Európai uniós petíciót indított a külföldön tanuló magyar diákokat tömörítő Hungarian Youth Association és lengyel partnere, a Federation of Polish Student Societies in the UK annak érdekében, hogy a brexit után drasztikusan megemelkedő brit egyetemi tandíjak ne jelenthessenek akadályt az Európai Unióban élő fiataloknak - írja a Forbes.

Egy olyan EU-s program létrehozásával tervezik mindezt elérni, ami fedezné az egyetemi tandíjakat, megélhetési költségeket, valamint az Erasmus+ helyébe léphetne az Egyesült Királyságban, miután az ország 2020. december 31-én az uniós oktatási programból is kilépett.

A brexit előtt, az EU tiltotta az állampolgárság alapján történő diszkriminációt, ezért „hazai” tandíjstátusszal minősítette az EU-s diákokat. Rájuk is a 9250 fontos (körülbelül 4 millió forintos) tandíj vonatkozott, de miután Nagy-Britannia kilépett az EU-ból, a tilalom feloldódott, és az újonnan „tengerentúli” státusszal minősített EU-s diákoknak egyetemtől függően évente akár 37 ezer fontos (16,5 millió forintos) tandíjat is fizethetnek.

A Hungarian Youth Association gyűjtése szerint az EU-s diákok még egy sor korábbi kedvezménytől esnek el, ezek:

kedvező diákhitel-konstrukció a brit kormány által, ami a Brexit előtt fedezte a tandíj teljes egészét

brit egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, éves szinten 470 font (200 ezer forint)

diákvízum (350 font, körülbelül 150 ezer forint)

Az Egyesült Királyságba jelentkező magyar diákok száma 2011 és 2020 között töretlenül növekedett, összesen 268 százalékkal. Azonban a brexit óta folyamatos visszaesés tapasztalható. 2020-ban 1100 magyar diák jelentkezett az Egyesült Királyság valamely felsőoktatási intézményébe; közülük 705-en voltak sikeresek. 2021-re a magyar jelentkezők száma 450-re esett, míg a felvett jelentkezők száma 190-re csökkent.

A SaveEUStudents kampány petíciónak indult, amit a két szervezet közösen nyújtott be a Európai Parlament petíciós bizottságának. Október 25-ei ülésén összpárti támogatottsággal elfogadta a határozati javaslatot 30 támogató, 0 ellenző és 2 tartózkodó szavazattal, így a javaslatról az Európai Parlament is szavazni fog plenáris ülésén, várhatóan júniusban.

„Alapvetően aláírásokat lenne szükséges gyűjteni hogy egy petíció a bizottság elé kerüljön, azonban mi támogatókra találtunk az EPP és a szocialisták képviselői között, akik előrehozták az agendán a petíciót, a probléma fontossága miatt” – mondta Karagich Bálint, a HYA társalapítója a folyamatról. Ha elfogadják, egy átfogó EU–Egyesült Királyság hallgatói mobilitási program születik, ami fedezné az EU-s diákok tandíját és megélhetési költségeit, hozzájárulna a vízum- és utazási költségeihez, valamint a bevándorlási egészségügyi pótlékhoz, és ebben a törekvésben két magyar fiatal kulcsszerepet vállalt - további részleteket a Forbes oldalán olvashatnak.