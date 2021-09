Magyarország az adatokat szolgáltató országok harmincas listáján már csak a 21., így a tavaszi éllovas szerepből 68 százaléknyi beoltott felnőttel a legrosszabbul teljesítő harmadba csúszott vissza - idézi a 24.hu az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) harminc ország adatait követő statisztikáját. Mögöttünk Görögország következik, mindössze 0,4 százalékponttal lemaradva.

A múlt héten bő 21 ezer ember kapott első oltást, és bár elvileg augusztus 1-jétől tart az idősek oltási akciója, aminek részeként a háziorvosok személyesen keresik fel az oltatlan hatvan év felettieket: mindössze az újonnan oltottak negyede töltötte be a hatvanat.

Az európai országokat tekintve Portugália elhúzott, ott a felnőttek 96,2 százaléka már megkapta az első dózist, a második helyen a tavasszal még a futottak még kategóriájában lévő Franciaország áll, ahol száz felnőttből átlagosan kilencvenkettőt oltottak be szeptember második hétvégéjéig. Hasonló az arány Írországban és Izlandon is. A sereghajtó továbbra is Lettország, Románia és Bulgária.

A koronavírus deltának keresztelt változata egyre jobban terjed: míg három hete a genomszekventál tesztek háromnegyedében mutatták ki, addig a legfrissebb, augusztus végére, szeptember elejére vonatkozó adatok alapján átlagosan száz vizsgált tesztből már 92-ben az indiai mutánsra bukkantak.

Minden vizsgált korcsoportban emelkednek az esetszámok, a legnagyobb mértékben a 15-24, illetve 25-49 év közötti korosztálynál. Az ennél idősebb korcsoportok esetében a 50-64 évesek körében ugrott meg átlag felett a pozitív tesztek aránya. Legkevésbé a tizenöt év alattiak érintettek, közülük nagyjából minden tízezrediket sújtotta szeptember elején a fertőzés. Szintén kevésbé jelentős az emelkedés a 65 éven felettiek között.