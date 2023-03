Kedd éjjel jelent meg a kormányrendelet, amely átírta az Eximbankot érintő szabályokat – írja a hvg.hu.

A jogszabálymódosítás úgy szól, hogy a Magyar Export-Import Bankról szóló törvényben mostantól

a befektetési alapkezelő is gazdálkodó szervezetnek minősül, vagyis az Eximbank ezeknek is adhat hitelt, az ő hitelezésükre is vállalhat garanciát.

A kormány ismét a háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve módosított törvényt rendelettel, melynek címe is ezt sugallja: „A Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról”.

Arról nem esett szó, hogy az új szabály csak a veszélyhelyzet fennállása alatt érvényes.