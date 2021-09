Megkezdődött a magyar ipari termékek vasúti expressz fuvarozása Budapestről Záhonyon keresztül Kínába, három sikeresen továbbított tesztvonatot követően a Rail Cargo Operator a Rail Cargo Hungariával együttműködésben rendszeresíti a kiemelt árufuvarozási szolgáltatást, a járat 15-20 nap alatt éri el úticélját, Hszian ipari körzetet. A rakományok főleg Magyarországon gyártott elektrotechnikai berendezésekből, gép- és autó alkatrészekből, háztartási és informatikai berendezésekből - beleértve a gyártási alapanyagokat is -, valamint sporteszközökből és vágószerszámokból állnak.

A Rail Cargo Group 2020 augusztusa óta hetente közlekedtet importvonatokat Kínából az ukrán-magyar határátkelőn, Záhonyon keresztül Magyarországra. Az 50 darab 40 láb méretű konténert továbbító irányvonatok a déli Selyemúton Kazahsztánt, Oroszországot, Ukrajnát átszelve érkeznek Budapestre, a Rail Cargo Terminal - BILK-re.

A 2019-ben fuvarozott évi 330 TEU-hoz (egység konténer) képest a Záhonyon keresztül szállított árumennyiség 2021-re meghúszszorozódott, a vonatok ez év augusztusáig több mint 7000 TEU-t fuvaroztak. A pozitív tendenciát folytatva a Rail Cargo Group 2021 végéig a 10 ezer TEU-s mérföldkő átlépését tervezi - közölték.

A Záhonyon keresztül továbbított eurázsiai konténervonatok mellett a Malaszewicze-Breszt határátkelőn keresztül közlekedtetett járatok forgalma is fokozatosan erősödik. Tovább élénkül a konténeres árufuvarozás volumene a tengeri útvonalakon is. Az adriai kikötőket, Kopert és Rijekát a budapesti Rail Cargo Terminal - BILK-kel hetente több importvonatpár köti össze, hasonlóan erősen növekszik a forgalom a görög Pireusz és Budapest között is.