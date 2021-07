Csúcsot döntött a használtautó-piac az idei első félévben: 395 ezer autó cserélt gazdát, ami 5,7 százalékkal haladja meg a tavalyi első félév volumenét - közölte a Jóautók.hu.

A cég szerint reális az esély, hogy éves szinten megdől a használtautó-piac forgalmának 2019-ben elért 808 ezres csúcsa. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója azt mondta: "Tekintettel arra, hogy a második félév forgalma rendre 6-8 százalékkal szokta meghaladni az első féléves szinteket, komoly esély van rá, hogy 2021-ben éves szinten is rekord mennyiségű személyautó cserél majd gazdát Magyarországon.”

Abban, hogy a piaci aktivitás meghaladja a koronavírus előtti időszakét, az általános élénkülés mellett komoly szerepe van annak is, hogy évről évre dinamikusan nő a belföldi személyautó-állomány. Tavaly év végén ez az érték már meghaladta a 3,9 milliót, ami 22 százalékkal magasabb az öt évvel korábbi 3,2 milliónál. A forgalom azonban az állomány növekedését figyelembe véve is igen magas, hiszen ha a várakozások teljesülnek, az év során a hazai személyautóparkból átlagosan minden ötödik jármű gazdát cserél majd. Ebben az is közrejátszik, hogy a koronavírus miatt az elmúlt egy-másfél évben az adásvételek egy része halasztást szenvedett.

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 30, utóbbiaknak 23 százalék volt az aránya az első hat hónapban. Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal és a BMW 3-as szériával képviselteti magát.