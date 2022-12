A szervezet az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta: a kérelmet regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, valamint állandó tartózkodási kártya kiadására január 1-jétől kizárólag elektronikusan lehet előterjeszteni.

A letelepedési engedély kiadása vagy meghosszabbítása, valamint a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet - elektronikus regisztrálást követően - szintén kizárólag elektronikus úton, a https://enterhungary.gov.hu/ oldalon keresztül lehet benyújtani.

Az oldalon a tudnivalók

magyarul,

angolul,

ukránul

érhetők el.

Január 1-jétől szintén csak elektronikusan lehet benyújtani a kérelmeket jogi képviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén, továbbá a harmadik országbeli állampolgárnak a szálláshelye megváltozását is elektronikus úton kell bejelentenie. Az összevont kérelmezési eljárásban - amennyiben az ügyfél írásbeli nyilatkozattal hozzájárul - a kiemelt foglalkoztató is előterjesztheti a kérelmet tartózkodási engedélyre, de ez is csak elektronikusan nyújtható be.