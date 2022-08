„Ezzel van elfoglalva az egész falu” – mondta a rezsi változásáról egy nyugdíjas vasutas a 800 lakosú Bobán a G7 riportjában. „Napi téma itt [a rezsi emelése], a munkatársaim, ismerőseim mind fogják a fejüket, hogy mi lesz itt télen” – mondta a Bobától 450 kilométerre fekvő szabolcsi Vasmegyeren élő bolti eladó.

Általános tapasztalat volt, hogy központi kérdés a rezsi emelkedése. A változtatás a megkérdezettek kétharmadát közvetlenül is érinti, ezzel együtt annak is érezhetően komoly aggodalom, akinek előreláthatólag nem is drágul a fogyasztása.

Menekülőút a tűzifa



A tizenöt megkérdezett közül három olyan volt, akit különösebben nem érintett a rezsicsökkentés. A megkérdezettek többsége hasonló kiindulási helyzetből és hasonló tervvel készült a fűtési szezonra: a nagy alapterületű, rossz szigetelésű, jellemzően kevesek által lakott házakban jellemzően a kormány által megszabott határérték környékén vagy magasabban volt a tavalyi fogyasztás.

Szigetelésre, nyílászárócserére vagy más energetikai korszerűsítésre (például hőszivattyú beüzemelésére) nincsen tartalékjuk. Ugyanakkor a gáz mellett fával is tudnak fűteni egy cserépkályhának vagy fatüzelésű kazánnak köszönhetően; így a spórolás mellett a legfontosabb eszköz a tűzifa nagyobb arányú használata.

Szeretik a Fideszt



Egy-két kivételtől eltekintve az emberek azt mondták, nem erre számítottak a Fidesztől. Meglepődtek a bejelentésen, és csalódottak voltak a döntéstől az áprilisi választás fényében. Érezhető volt, hogy sokan nem várt helyről kaptak egy csapást, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy elfordultak volna a Fidesztől.

Nem találtak alternatívát



Többen is megértéssel viszonyultak a rezsiemeléshez és úgy általában a növekvő árakhoz. „Hibáztatni nem hibáztatok senkit, mert nem tudjuk, mi okozta inflációt” – mondta egy nyugdíjas nő. „Megértem a Fideszt, hogy ezt a döntést meghozta. Háború van, számíthattunk rá, hogy valamit meg kell fogni” – mondta egy nemesvámosi nyugdíjas.

Azt ugyanakkor mintha nem fogadnák el, kizárólag csak az ukrajnai háború miatt van infláció. „A háborúra fogják, de nem csak az az oka” – mondta Attila. Ő is a Fideszre szavazott áprilisban, de a csalódás ellenére egyelőre nem bánta meg. „Majd a tél eldönti, hogy megbántam-e."

Amiatt sem volt jellemző az általános kiábrándulás a Fideszből, mert többen is kiemelték, hogy nem látnak alternatívát. „Ki másra lehetett volna szavazni? Nincs más, nem volt itt senki” – visszhangozta többek véleményét egy tiszaújvárosi gyárban dolgozó mezőcsáti férfi.

