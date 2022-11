A FAO főigazgatója november 25-27. között tartózkodik Magyarországon azért, hogy megbeszélést folytasson magyarországi partnerével, Nagy István agrárminiszterrel. Egyben meglátogatja a FAO immáron csaknem másfél évtizede Budapesten működő hivatalait, Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatalát, valamint a Budapesti Közös Szolgáltató Központot.

A megbeszélés során Nagy István elmondta, Magyarország számára kiemelten fontos a szakosított ENSZ-szervezetek magyarországi jelenléte. A magyar kormány helyet biztosít a FAO Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatalának, valamint a FAO Budapesti Közös Szolgáltató Központjának, amelyek több száz, többnyire magyar alkalmazott részére teremtettek munkahelyet. A tárcavezető biztosította a főigazgatót arról, hogy a 2007 óta megkezdett együttműködés a jövőben is töretlen marad: az Agrárminisztérium továbbra is ösztöndíjakat biztosít a fejlődő országokból érkezett fiatalok mester szintű tanulmányainak folytatásához. A minisztérium változatlanul támogatja a FAO projektjeit is, amelyekhez magyar szakértőket is rendelkezésre bocsát - derül ki az agrártárca tájékoztatásából.

A felek számos olyan globális kérdést is érintettek, mint az élelmezési rendszerek átalakításának fontossága, amely kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott. Egyetértettek abban is, hogy a Magyarország szomszédságában zajló háború nem csupán régiónkban van negatív hatással az élelmezésbiztonságra, hanem a globális élelmiszerellátást is befolyásolja, és nagy nyomást gyakorol a gazdaságra, különösen a mezőgazdasági ágazatra. Nagy István vízgazdálkodási kérésekről is beszélt. Kifejtette, a megoldásokat kell találni a csapadékhiányra és az aszályra, éppen ezért az öntözésfejlesztés a biztonságos élelmiszer-ellátás alapja. A FAO főigazgatója meghívta az agrárminisztert a nemzetközi szervezet római központjába, hogy ott mutassa be a magyar vízgazdálkodás tapasztalatait.

A főigazgató köszönetet mondott a Magyar Kormánynak a FAO tevékenységének folyamatos támogatásáért és hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is számít Magyarország közreműködésére szervezet munkájának támogatásában.