Újabb csapás jön a dohányzókra februártól

A héten az Országgyűlésben elfogadták azt a törvényt, ami szerint 2023. februárjától a gyógynövényes hevítőrudak is zárjegyes termékek lesznek és csak dohányboltban lehet ezeket megvenni. Jövőre több változás is jön a dohányosok számára, akár háromezer forint is lehet egy doboz cigi, valamint a dohányboltok polcain is változást tapasztalhatnak a dohányzók.