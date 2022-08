Ismét elindult a spájzolás az engedély nélkül tartott fegyverekből – írja a Növekedés.hu. Már a koronavírus-járvány alatt is megnőtt az érdeklődés az engedély nélkül tartható fegyverek iránt, ami az elmúlt hónapokban tovább fokozódott. Szabadon tartható gáz-riasztópisztolyból háromszázezret vásároltak fel, és ez egy óvatos becslés: ezek a fegyverek ugyanis csak akkor kerülnek be a rendőrségi statisztikába, ha valaki viselési engedélyt kér, mert nem csak otthon szeretné magánál tartani. Ezt bármelyik rendőrkapitányságon 2-5 ezer forintért lehet igényelni, és ha nincs az igénylő ellen büntetőeljárás, meg is adják.

Magyarországon még a térség országaihoz képest is szigorúak a lőfegyverhez jutás szabályai, de ha zuhan a lakosság biztonságérzete – például egy járvány, vagy háború hatására – akkor elkapkodják az elérhető fegyvereket. „Jelenleg a török gyártók a legnépszerűbbek: 35-45 ezer forintért rendkívül jó minőségűek” – mondta a lapnak Kerpics Gergely, a Gun Brokers Hungary airsoft-üzletágvezetője.

A gáz-riasztó pisztolyhoz hasonlóan a gumilövedékes fegyverhez sem kell engedély, mindössze a 18. életévet kell betölteni a vásárlásához. A gumilövedékes fegyvert gumival töltve azonban csak magánterületen lehet használni, közterületen csak a paprika, a CS gáz és a riasztópatron engedélyezett. Ennek ellenére a boltokban már alig van belőle, annyit felvásároltak.

Éles lőfegyver birtoklásához egy hosszú és drága procedúrán kell végigmenni a magyar szabályok szerint, azonban nyílpuskát bárki vehet: a magyar jog a számszeríjak és az íjak használatára sem tér ki. Ezek a legveszélyesebb eszközök, amelyeket magánszemély birtokolhat. Fontos különbséget jelent az is, hogy legfeljebb 20 ml-es gázsprayt bárki viselhet és használhat jogos önvédelemre akár közterületen is, de a paprikaspray használata tiltott.