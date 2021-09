A magyar gazdaság alkalmazkodó- és ellenállóképessége erősebbnek bizonyult a járvány alatt a várakozásoknál - közölte Gion Gábor, a PM pénzügyekért felelős államtitkára. Szerint a gazdasági növekedés okozhat még meglepetéseket a járvány után is. Szerinte a mostanihoz hasonló veszélyhelyzetekre nincs megbízható gazdasági modell, de elképzelhető, hogy a bruttó hazai termék bővülése jövőre is eléri az 5 százalékot, hosszabb távon pedig 4 százalék körül állandósulhat. Előadásában az államtitkár méltatta az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tevékenységét, az átlátható kínálatot, a díjbevételek folyamatos emelkedését, de felhívta a figyelmet a tagság elöregedésére. A fiatalítás érdekében azt javasolta, hogy aktívabban keressék az új ügyfeleket, hatékony üzenetekkel jelenjenek meg a nyilvánosságban.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatója is a taglétszám csökkenésére hívta föl a figyelmet. Szeniczey Gergő szerint a pénztáraknak többet kéne foglalkozniuk az utánpótlással, mivel a munkáltatói beléptetés háttérbe szorult.

A lakossági megtakarítások ugyanakkor 2020-ban is nőttek, a magyar háztartások pénzügyi vagyona meghaladja a térség átlagát - tette hozzá Szeniczey a jegybank és az Eurostat adataira hivatkozva. Különösen aggasztónak nevezte az egészség- és önsegélyező pénztári tagság csökkenését, de úgy véli, hogy lehetne ügyfeleket megszólítani abból a 4,5 milliós közösségből, amely a felmérések szerint Magyarországon magánegészségügyi szolgáltatást vesz igénybe. Szerinte a pénztáraknak a munkáltatók helyett egyre inkább a munkavállalókat kell megszólítaniuk, szolgáltatásaikat pedig úgy kell bővíteniük, hogy az a fiatalok figyelmét is felkeltse. Ha meg akarják állítani a taglétszám csökkenését, passzív finanszírozó helyett aktív szolgáltatásszervezői és szolgátatásközvetítői szerepet kell betölteniük.

Nagy Csaba, az ÖPOSZ elnöke sikeresnek ítélte az önkéntes pénztárak elmúlt 20 évét, és közölte, hogy a koronavírus járvány alatt nemcsak az egyéni, hanem a munkáltatói befizetések is megugrottak, ami arra utal, hogy az alkalmazottak egészsége felértékelődött. A Covid-19 vírussal magyarázta azt is, hogy gyorsan teret nyert az online ügyintézés, a digitális befizetési lehetőség. A szervezet vezetője közölte, hogy az ÖPOSZ a nyugdíjpénztárak 97 százalékát, az egészségpénztárak 90 százalékát fedi le.

A kezelt vagyon folyamatosan nő, az idén már megközelíti az 1700 milliárd forintot, de a csaknem kétmilliós taglétszám bővülése az utóbbi években lelassult. Nagy Csaba emiatt is sürgető feladatnak nevezte az online ügyfélszolgálaok erősítését, hiszen a fiatalabbakat a világhálón keresztül lehet hatékonyan megszólítani.