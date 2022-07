– Folyamatos és konstruktív tárgyalásokat folytatunk a magyarországi hatóságokkal, a nyitott kérdések jól ismertek, és amint ezeket megoldottuk, véglegesíthetjük az értékelést – idézte Valdis Dombrovskist, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért felelős alelnökét a Népszava. Ezzel felelt a tagállamok pénzügyminisztereinek tanácskozása után arra a kérdésre, hogy a magyar helyreállítási terv valóban bizottsági jóváhagyás előtt áll-e.

Hasonlóan nyilatkozott a napilapnak egy magas rangú bizottsági tisztségviselő, azt hangoztatva, hogy a megbeszélések még nem hoztak eredményt. A tanácskozás után a soros EU-elnök képviseletében Zbyněk Stanjura cseh pénzügyminiszter azt mondta, hogy mind a 27 helyreállítási tervet el kell fogadni ahhoz, hogy a tagállamok hozzájussanak az orosz energiaforrásokról való leválást segítő brüsszeli pluszpénzekhez.

Az év végéig kéne megállapodni



A kormányok az év végéig szeretnének megállapodni a RepowerEU nevű európai támogatási eszközről, ami azt jelenti, hogy addig a magyar tervet is tető alá kéne hozni. Ezen kívül hátravan még a holland program értékelése is, de az azért csúszik, mert Hága csak a múlt héten nyújtotta be az Európai Bizottságnak.

A magyar kormány több területen engedne a brüsszeli elvárásoknak, az EU-s pénzekért cserébe, ám az nem derült ki, hogy ez elég-e. Az Európai Bizottság kezdettől komoly kifogásokat támasztottak a magyar helyreállítási tervvel kapcsolatban, elégtelennek ítélve egyebek mellett a korrupció visszaszorítását célzó tervezett intézkedéseket. Amennyiben decemberig nem tudnak megállapodni a felek, Magyarország elveszíti az 5,8 milliárdos támogatás 70 százalékát.