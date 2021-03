A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) és az Egzatik Szakkiadó Kft. gondozásában készülő, országos Nagy Könyvelői Felmérés 2021 előzetes eredményeiből kiderül, hogy a könyvelők és könyvelői cégek közel egyharmada rövid távon felhagy a tevékenységével.

Ez nem csak a könyvelői szakmára, hanem a teljes gazdaságra is érzékelhető hatást gyakorolhat már egy-két éven belül - figyelmeztetnek a felmérés készítői. Az eddig beérkezett 1700 válasz alapján a könyvelők 24 százaléka az életkorát, 7 százaléka pedig a megnövekedett, új típusú feladatokat jelölte meg okként, amiért nem akarja tovább folytatni a munkát.

QP | Quality Placement

A további előzetes adatokból kiderül az is, hogy a demográfia mellett a könyvelői szakma elismertségének, anyagi megbecsülésének folyamatos csökkenése, a NAV irányába történő egyirányú adminisztrációs elvárások folyamatos növekedése is hozzájárulnak az elégedetlenséghez, illetve általánossá vált az a vélekedés is, amely szerint a jövőben már nem lesz szükség könyvelőkre.

A MKOE és az Egzatik Szakkiadó az elmúlt két évben immár második alkalommal vizsgálja a „könyvelők” és a „könyveltetők” kapcsolatrendszerét Magyarországon.

Az előzetes eredmények alapján Matyóka Zoltán, az MKOE elnöke szerint, ha a tényleg bekövetkezik, amit a felmérés mutat és a könyvelők harmada már rövid távon elhagyja a könyvelői pályát, az jelentősen megnehezíti majd a kis- és középvállalkozások életét, hiszen ma már egy könyvelő sokkal több feladatot végez el, mint akár néhány évvel ezelőtt. A szakemberek kiesése jelentős áremelkedéssel is járhat, hiszen a cégek részéről a feladatok megmaradnak, de már nem lesz, aki elvégezhetné őket.

Ezért a MKOE elnöke mielőbbi lépések sürget a könyvelők adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében, hiszen enélkül egyre több kolléga keres majd új elfoglaltságot. Szerinte megoldásként szolgálhat a könyvelők digitális készségeinek fejlesztése is, amiben az MKOE is segíti tagjait.