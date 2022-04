Az átalakításról a tavaszi szünet alatt értesítették az oktatókat, jövő héten pedig már a szenátus elé is viszik a javaslatot. Komoly szakmai vita nem előzte meg az egyetemet teljesen átformáló tervet.

A modellváltással már korábban megszűnt egyetemi karok helyett működő 11 intézetet szétszednék és más konfigurációban raknák össze újra - derül ki a portál cikkéből. Pár tervezett változás a néhány powerpointdián meglehetősen vázlatosan bemutatott javaslatból:

Kapcsolódó Több képzésével is a világ legjobbjai között a BME

a korábban egész karnyi közgazdaság-tudományi területet egy intézetbe vonnák össze,

a pénzügyet és a számvitelt két külön intézetbe bontanák,

a kommunikációt összevonnák a marketing területtel,

külön stratégiai menedzsment és ellátásilánc-menedzsment intézetet alakítanának ki,

létrehoznának egy fenntarthatósági intézetet „a gazdaságföldrajz, geoökonómia, fenntartható fejlődés, valamint a turizmus szakmai közösségek bázisán”..

Az új struktúrával az egyetem vezetése szerint könnyebben lesz nemzetköziesíthető a Corvinus, mert „a nemzetközi oktató-kutató kollégák számára egyértelmű, milyen szakmai fókuszú műhely munkájába kapcsolódnak be.”

Az átalakítás a folyamatot bemutató dokumentum szerint úgy néz ki, hogy miután az egyetemi vezetés javaslatot tesz az intézeti struktúra átalakítására, egyeztet a kuratóriummal, amit az intézetvezetőkkel folytatott vita és a szenátusi véleményezés követ. Ezt nagyjából két hét alatt végig is zavarnák, az intézetvezetőket csak múlt hét szerdán hívták be Anthony Radev elnök irodájába, aztán pénteken, értekezleten ismertették velük, mi is készül. Jövő keddre már össze is hívták a szenátust, hogy véleményezze a javaslatot.

Ezután már ki is írnák a pályázatokat az új intézetek vezetői pozícióira, miközben még nem nagyon tudja senki, hogyan is néznének majd ki az új intézetek. A hivatalos kommunikációs szerint ezek végeleges struktúráját már az új intézetvezetőkkel együtt alakítanák ki. A mostani intézetvezetők megbízatása júliusban jár le, addig szeretnék megtalálni az utódokat.

A portál forrásai szerint ugyan korábban is terjedt már a híre, hogy a vezetés újabb átalakításokra készül, maga a folyamat nagyon hirtelen indult. A rektor az oktatóknak küldött levelében utalt bizonyos egyeztetésekre az intézetvezetőkkel, oktatókkal, de nem volt nyilvánosan, az egyetem dolgozói számára meghirdetett egyeztetés. Nem tudni, mi alapján hozták meg a döntéseket, ki vett részt a terv kidolgozásában, csak annyit, hogy nem beszélt az egyetem oktatóival és kutatóival.

A javasolt struktúráknak papíron ugyan jól mutatnak, de kevés közük van a Corvinus valóságához. A vezetés szándéka az lehet, hogy valamennyire sterilizálja az oktatási területeket és az intézményi struktúrát, de mindezt úgy teszi, hogy nem igazán tudja, ki mit csinál - írja a 444.

A korábban két különböző karhoz tartozó marketing (korábban a gazdálkodási karhoz tartozott) és kommunikációs és viselkedéstudományi (korábban a társadalomtudományi karhoz tartozott) területeket egy intézetbe egyesíteni papíron nem értelmetlen, csakhogy a Corvinus esetében nagyon erőltetett, a kommunikációs tanszék ugyanis nem kifejezetten és kizárólag marketing-kommunikációval foglalkozik. A közgazdasági intézetbe belesűrítenének minden olyan területet, amelynek a nevében szerepel a közgazdaságtan szó, még ha valójában elég különböző tudományterületekről van is szó.



Az átalakítás legnagyobb vesztesei a korábbi gazdálkodástudományi kar intézetei, különösen a vállalatgazdaságtani intézet, amelyet nagyon sokáig Chikán Attila, az egyetem egyik legnagyobb tekintélyű professzora vezetett. Chikán a Corvinus Egyetem alapítványának felügyelőbizottságának vezetője.

Az átalakítás folyamata és tartalma is sokakat felháborított az egyetemen, hiányolják a sokkal több konzultáció és a változás bevezetésére hagyott időt, ami akár egy egész tanév is lehetne.

Egyesek úgy gondolják, hogy a vezetés nem kíváncsi az érintettek és hozzáértők véleményére, sőt, semmibe veszi és lenézi a dolgozókat, és ellenükben is át fogja verni a szervezeten a változásokat. Anthony Radev elnök és stábja úgy akarja vezetni az egyetemet, mint egy nagyvállalatot, és nem látja be, hogy a felsőoktatás-menedzsment külön szakma, és ami jó módszer egy vállalatnál, még nem biztos, hogy működik az egyetemen.

A portálnak nyilatkozók szerint a hirtelen változás komoly gondokat okozhat a következő tanévben. Ezen keresztül pedig a Corvinus nemzetközi akkreditációját is veszélyeztetheti.