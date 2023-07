Az idei felsőoktatási felvételi eljárásban 126 ezer diákból 94 785-et vettek fel egyetemre vagy főiskolára - közölte Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a Facebook oldalán.

A most felvett hallgatók új rendszerben igényelhetnek Diákhitelt. A pályázaton számlavezetésre kiválasztott pénzintézetek egymással komoly harcot vívnak, a számos kötelező kedvezményen felül extra konstrukciókat is kínálnak, amelyek nemcsak a diákéveket, de a családalapítást, az új otthon megteremtését is segíthetik - mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az eddigi tapasztalatok szerint tanévenként 8-10 ezer hallgató igényel diákhitelt, az elmúlt évben a tanulás melletti jövedelmet biztosító, szabadfelhasználású Diákhitel1 konstrukciót 108 ezren igényelték.

Négy banknál nyitható számla

A következő tanévtől új Diákhitel1 csak Diákhitel Számlára (Diákszámla) igényelhető. A hitelt folyósító Diákhitel Központ pályázat alapján választotta ki azt a négy pénzintézetet - Erste Bank, Gránit Bank, MBH Bank, OTP Bank -, akik előre meghatározott, egységes feltételek mellett vállalták a Diákhitel Számlák vezetését a felsőoktatásban tanulók számára. Fontos tudni, hogy a többféle kötelező és opcionális díjkedvezményt biztosító új számlakonstrukciót nem csak új, hanem régi diákhitelesek (aktív és passzív jogviszonyban lévők is) is igényelhetik, diákhitel szerződés nélkül. A tanulmányok befejezését követően már törlesztési szakaszban lévő korábbi diákhitelesek számára ugyanakkor a kedvezményeket nyújtó számla nem nyitható meg.

Az ingyenes utalás a legnagyobb újdonság

A Diákhitel Számla nyitását a diakhiteldirekt.hu felületen lehet elindítani, itt kell kiválasztani, melyik banknál akarja a hallgató megnyitni a számláját. A hallgatói hitelszerződés megkötését követően a kiválasztott bank keresi majd meg az ügyfelet a számlanyitás részleteivel.

A Diákhitel Számlák esetében a feltüntetett bankok

a számlavezetést;

a bankkártya éves díját;

az internetbank, a mobilapplikáció, a telefonbank (személyes megjelenés nélküli ügyintézés) használatát;

az elektronikus átutalásokat;

és a folyószámla megszüntetését ingyenesen biztosítják ügyfeleik számára.

A bankoknál eddig is elérhető hagyományos, diákoknak kínált számlacsomagok is általában tartalmazták az ingyenes számlavezetést és bankkártyát, valamint az elektronikus csatornák ingyenes igénybevételét, ám az átutalások díjmentessége csak az új Diákhitel Számlákkal érhető el - mondta Gergely Péter.

Emellett a bankok olyan egyéb kedvezményeket is biztosíthatnak, amelyek, ha nem is egyből, de a későbbiekben jól jöhetnek. Például kedvezményeket kaphat a Diákhitel Számlával rendelkező ügyfél az értékpapír számla vezetési díjból, kedvezményesen köthet biztosítást, vagy épp kedvezőbb feltételek mellett köthet lakáshitel-szerződést a számlavezető bankjánál.

Százezreket spórolhat, aki figyel



Százezreket nyerhetnek a diákhitelesek, ha figyelnek a részletekre - ezt mondta Rákossy Balázs , a Diákhitel Központ vezérigazgatója a Növekedés.hu -nak. Azt nagyjából mindenki tudja, hogy három gyerek után az állam átvállalja az édesanya diákhitel-tartozását. Csakhogy a kedvezmények sora nem áll meg itt, azt például nagyon kevesen tudják csak, hogy már az első gyermek után is igényelhető kamattámogatás.

De arról is beszélt, hogy július 1-jétől a hitelfelvevő hallgatóknak és a már végzett diákoknak a 14 százalékos kamatmérték helyett csak 7,99 százalékos kamatot kell megfizetnie, mert a kamat egy nagy részét átvállalta a magyar költségvetés. Valamint kiemelte: továbbra is kamatmentesen juthatnak hozzá a diákok a Képzési Hitelhez és a Diákhitel2-höz. Ha pedig az egyjszámjegyű lesz ismét az infláció, és ezt követően az egy számjegyű jegybanki irányadó kamat visszatér, akkor a Diákhitel1 kamata is újra 4,99 százalékos szintre vagy akár az alá csökkenhet.