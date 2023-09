A magas feszültséggel és viszonylag alacsony áramerősséggel dolgozó berendezést az állatok szökése és testi épségük megőrzése érdekében telepítették – írja a FEOL Fejér Vármegyei Hírportál.

A környék festői szépségű kirándulóhelyein egy szakaszon ezért a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel kell haladni, ugyanis a várpalotai lőtér felé vezető földútnál villanypásztor rendszerű karámot telepítettek.

A szóban forgó területet határoló kerítést a jobb láthatóság érdekében a földút felől fehér szalaggal is kiemelték a lovakat is tartó terület tulajdonosai, sőt, a villanypásztorra külön táblák is felhívják a figyelmet, illetve a lelkiismeretes gazdák s közösségi oldalukon is mindenkit figyelmeztetnek a változásra.

A villanypásztor a legtöbb emberre nem veszélyes, de azért a szívritmus-szabályzóval nem rendelkezőknek is maradandó élményt okozhat a találkozás a berendezéssel.